رابط استخراج نتائج السادس الابتدائي بالعراق 2021 الدور الاول من موقع farouq.moch.gov.iq وزارة التربية والتعليم العراقي

نتائج السادس الابتدائي بالعراق 2021 الدور الاول في مختلف محافظات العراق بالفترة الأخيرة منذ انتشار فيرس كورونا المستجد، حيث أن وزارة التربية والتعليم بدولة العراق أن ظهور نتائج الصف السادس سوف يتم بالساعات القادمة بشكل إلكتروني تلبية لرغبة أولياء الأمور والطلاب خوفاً على الطلاب والطالبات من الخروج من المنزل وخطر الإصابة به، كما أن أولياء الأمور لديهم حالة من القلق والتوتر بالسنوات الماضية من ذهاب الطلاب للمدارس ما جعل الدولة تتجه مباشرة للإطلاق منصات إلكترونية حتى تسهل على الطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتائج بظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد ولمنع التزاحم والتكدسات على المدارس حيال التعرف على النتيجة.

نتائج السادس الابتدائي بالعراق 2021 الدور الاول

قد أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أن ظهور النتائج سوف يبدأ بعد الانتهاء من كافة أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات للشهادة الابتدائية، وأن النتائج سوف تكون مرضية لكافة الطلاب، وقد قامت الوزارة بتفعيل منصة إلكترونية الهدف منه أن يكون من السهل على الطلاب وأولياء الأمور المحافظة على سلامة المواطنين من خطر انتشار فيرس كورونا المستجد، وقد تم الانتهاء من الاختبارات بأخر شهر يوليو لعام 2021، وأنه من المقرر يتم الإعلان عن النتائج من خلال المواقع الرسمية المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية، وبالسطور القادمة سوف تجد خطوات الاستعلام عن النتيجة.

اسماء اوائل السادس الابتدائي بالعراق

ندى علاء عمارة حسنين

عبد الرحمن حسام الدين محمود

على هشام محمد قناوي

محمد نزيه احمد شعلان

مها شكري عبدالرازق الجميعي

نغم أمين عبدالله السالم

رنا خالد مصطفى عامر

عمر محمد فتحي المنياوي

محمد محمود عبدالله عبدالحفيظ

اسراء نبيل فاضل كاشف موسى

حلا إيهاب محمد ضياء الدين

سلمى ايمن عصمت عباس

شهد شريف على محمد على

فرح محمد فتحي عطية

محمد ممدوح محمد على

محمود محمد محمود امان

ملك هاني محمد السيد

رابط استخراج نتيجة الشهادة الابتدائية 2021

يتم التعرف على النتائج الآن بكل سهولة وأنتم في المنزل من خلال اتباع هذه الخطوات:

يقوم الطالب بتسجيل الدخول عبر موقع وزارة التربية العراقية.

بعد ذلك يتم الضغط على نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الاول.

من ثم يتم تدوين جميع بيانات الطالب بشكل صحيح.

يتم النقر على خانة استعلم.

نتيجة السادس الابتدايئ بالعراق

لازالت نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق يجري العمل على اعلان ظهورها الرسمي اون لاين من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقي بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني على مستوي جميع المحافظات العراقية، حيث بالفعل تستعد وزارة التربية والتعليم العراقية على الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات على مستوي كافة المحافظات العراقية.