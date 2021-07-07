هنُا كشوفات نتائج السادس الابتدائي بالعراق 2021 الدور الاول pdf على موقع وزارة التربية والتعليم العراقي

نتائج السادس الابتدائي بالعراق 2021 الدور الاول من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وخطوات الاستعلام عن النتائج وبوابة نتائجنا، هذه هي الكلمات البحثية التي تشهد محركات بحث جوجل إقبال كبير عليها بالفترة الأخيرة بعد انتهاء الطلاب من أداء الاختبارات ومن وقتها تقوم أولياء الأمور الطلاب بالبحث عن النتيجة رغبة منهم في معرفة المستوى التحصيلي التي وصل له الطالب خلال هذا العام الدراسي، بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن النتائج في كافة محافظات العراق، ويستطيع كافة الطلاب الاستعلام عن النتائج من خلال تسجيل الدخول على المواقع المفعلة على وزارة التربية والتعليم.

نتائج السادس الابتدائي بالعراق 2021 الدور الاول

صرحت وزارة التربية والتعليم العراقية بيان رسمي لها يفيد بظهور نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الاول بالعراق في الكثير من المحافظات المتنوعة، وبإمكانك بكل سهولة الاستعلام عن النتائج للشهادة الابتدائية من خلال موقع نجاح، يذكر أن بالفترة الأخيرة تمكن طلاب وطالبات محافظات العراق المتنوعة من استخراج أسمائهم وكشوفات الدرجات من خلال موقع نجاح، حتى يتمكنوا من الحصول على الدرجات بشكل مفصل، كما أن باقي المحافظات نحن الآن في انتظار إعلانها الرسمي عن درجات الطلاب بالساعات القادمة، وعلى غرار ذلك نحن هنا معكم على رأس الساعة لنوفيكم بخطوات ورابط الحصول على النتائج بشكل مفصل بالمنزل.

اسماء اوائل السادس الابتدائي بالعراق

ندى علاء عمارة حسنين

عبد الرحمن حسام الدين محمود

على هشام محمد قناوي

محمد نزيه احمد شعلان

مها شكري عبدالرازق الجميعي

نغم أمين عبدالله السالم

رنا خالد مصطفى عامر

عمر محمد فتحي المنياوي

محمد محمود عبدالله عبدالحفيظ

اسراء نبيل فاضل كاشف موسى

حلا إيهاب محمد ضياء الدين

سلمى ايمن عصمت عباس

شهد شريف على محمد على

فرح محمد فتحي عطية

محمد ممدوح محمد على

محمود محمد محمود امان

ملك هاني محمد السيد

كيفية استخراج نتيجة الشهادة الابتدائية 2021

لكل من يبحث عن الخطوات المتبعة للحصول على النتيجة والرابط المباشر تابعونا للتعرف على كل ذلك والقيام به بعد ذلك بكل سهولة:

يقوم الطالب بالولوج عبر موقع وزارة التربية العراقية.

ثم يقوم بالضغط على خانة نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الاول.

بعد ذلك يتم إضافة كافة بيانات الطالب بشكل صحيح تشمل الاسم الرباعي ورقم الامتحاني

يتم النقر على خانة استعلام.

علماً على ان بامكانكم من خلال صندوق التعليقات الذي بالاسفل مشاركتنا بالبيانات المطلوبة لاجراء الاستعلام عن تلك النتائج حتي نوافيكم بها بالحال بعد ان تعلن وزارة التربية والتعليم العراقية على طرح امكانيات الاستعلام عن تلك النتائج بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني على مستوي جميع المحافظات العراق