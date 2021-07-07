رابط تحميل كشوفات pdf نتائج السادس الابتدائي بالعراق 2021 جميع المدارس العراقية من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

رابط تحميل كشوفات pdf نتائج السادس الابتدائي بالعراق 2021 جميع المدارس العراقية بعد ان تم الاشارة والإعلان على أن نتائج جميع الطلاب ستكون معلنة بصورة وبشكل الكترونية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث بالفعل كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية على طرح إمكانيات الاستعلام على مستوى جميع المراحل التعليمية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقي فقط، عليه سنتابع و نستعرض مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية طرق وخطوات اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

تحميل كشوفات pdf نتائج السادس الابتدائي بالعراق

أشارت وزير التربية والتعليم العراقي السيد علي حميد ان نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق سيجري اعمال رفعها وسط تدابير احترازية مشددة على مستوى جميع المحافظات العراق بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات الجارية حتى الآن على مستوى جميع المحافظات العراق، التي تجري بالفعل الآن دون وقوع اي تفرقة او أخطاء، حيث يتم العمل على توفير نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على مستوى جميع المحافظات العراقية، على غرار هذا الامر نستعرض نتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية طرق وخطوات اجراء الاستعلام عن تلك النتائج

خطوات استعلام عن نتائج السادس الابتدائي بالعراق

أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية على أن خطوات الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق مطروحة أمام جميع الطلاب على مدار 24 ساعة وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقي على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقي

اختيار ايقونة نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق من خلال تدوين اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

النقر على ايقونة استعلام لتكون النتائج الخاصة بالصف السادس الابتدائي معلنة أمامكم بالحال

علماً على ان نتائج الصف السادس الابتدائي داخل العراق لم ينتهي بعُد اعمال اعلانها على مستوى جميع المحافظات العراقية، على أن نوافيكم بجميع المستجدات المطروحة حيال تلك النتائج على رأس ومدار الساعة حتى الانتهاء من أعمال إعلان تلك النتائج