بايدن: اغتيال رئيس هايتي عمل شنيع ونحن على استعداد لمساعدة هذا البلد 

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تعازيه لشعب هايتي في حادث اغتيال رئيس الجمهورية جوفينيل مويس برصاص مجهولين فجر اليوم الأربعاء.

وشدد بايدن في بيان نشره البيت الأبيض على أن الولايات المتحدة تشعر بـ"الصدمة والحزن" إزاء "عملية اغتيال الرئيس مويس المروعة" وإصابة قرينته مارتين مويس.

وذكر بايدن أن واشنطن "تدين هذا العمل الشنيع"، وتمنى الشفاء العاجل للسيدة الأولى المصابة.

وأبدى الرئيس الأمريكي استعداد الولايات المتحدة لمساعدة هايتي في ظل التطورات الدراماتيكية الأخيرة فيها، مضيفا أن واشنطن ستواصل عملها على ضمان الأمن والسلامة في هذا البلد.

وأعلن القائم بأعمال رئيس الوزراء كلود جوزيف، أن الرئيس مويس الذي كان يقود البلاد منذ عام 2017 اغتيل فجر اليوم في مقر إقامته برصاص مجهولين تبادلوا الحديث باللغتين الإسبانية والإنجليزية.