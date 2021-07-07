الكشف عن تفاصيل جديدة في حادث اغتيال رئيس هايتي 

ذكرت صحيفة "ميامي هيرالد" أن المسلحين الذين هاجموا منزل الرئيس الهايتي جوفينيل مويس عرفوا عن أنفسهم بأنهم موظفون في إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية.
الكشف عن تفاصيل جديدة في حادث اغتيال رئيس هايتيفيديو يظهر جوانب من عملية اغتيال رئيس هايتي
وحسب الصحيفة، "صرخ أحد المهاجمين في مكبر صوت بالإنجليزية بلكنة أمريكية: على الجميع البقاء في أماكنهم، هذه عملية لإدارة مكافحة المخدرات".
وتابعت، أن "المهاجمين لم يكونوا تابعين بالفعل لإدارة مكافحة المخدرات"، فيما وصفهم مسؤول كبير في هايتي بـ"المرتزقة".
وتوفي الرئيس الهايتي جوفينيل مويس بعد إصابته بجروح قاتلة في هجوم على منزله مساء الأربعاء.
وأكد رئيس الوزراء الهايتي كلود جوزيف أن "المهاجمين تحدثوا مع بعضهم البعض باللغتين الإنجليزية والإسبانية".
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