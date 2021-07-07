الصحة العالمية: دلتا يزيد المخاوف

■ تأييد كبير بألمانيا لتغريم المتغيبين عن التطعيم

■ لقاحات الحمض النووي لا تسبب مشكلات للبن الأم

■ تايوان تتعهد بتسريع وتيرة التطعيم

■ شركات ماليزية تطالب بإعادة النظر فـي قيود كورونا

جنيف ـ عواصم ـ «الوطن» ـ وكالات:

وصفت الدكتورة ماريا فان كيركوف، كبيرة الخبراء التقنيين المعنيين بكوفيدـ19 والمتخصصة في الأمراض الوبائية في منظمة الصحة العالمية، متغير “دلتا” بأنه نوع مختلف من المخاوف التي تقوم منظمة الصحة العالمية بتتبعها ومراقبها في جميع أنحاء العالم.

وقالت دكتورة ماريا إنه نوع مختلف من القلق لأننا نعلم أنه زاد من قابلية انتشار العدوى، طبقًا لما ورد في بيانات مثبتة من العديد من البلدان.

جاء ذلك خلال لقاء أجرته معها فيسميتا جوبتا سميث، في الحلقة رقم 45 من برنامج “العلوم في خمس”، الذي تبثه منظمة الصحة العالمية على حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

وشرحت دكتورة ماريا أن هناك عددا من العوامل التي تساهم في زيادة انتقال العدوى حول العالم، يأتي على رأسها المتغيرات المثيرة للقلق، ومن بينها متغير دلتا. أما العامل الثاني فهو زيادة الاختلاط والحراك الاجتماعي في العديد من دول العالم، مما يزيد من عدد الاتصالات بين الأفراد. ويعد العامل الثالث هو الاسترخاء أو الاستخدام غير المناسب للصحة العامة والتدابير الاجتماعية، على الرغم من أن تدابير الصحة العامة والاجتماعية تمنع العدوى وتحد من انتقال الفيروس من شخص مصاب إلى آخرين وتنقذ الأرواح. فيما يمكن أن يكون العامل الرابع هو التوزيع غير المتكافئ وغير المنصف للقاحات. ومن ثم فإن العالم لا يزال عرضة إلى حد كبير للإصابة بالعدوى بفيروس كورونا المُستجد ومتغيراته المثيرة للقلق ومن بينها سلالة دلتا المتحورة.

إلى ذلك أظهر استطلاع ألماني حديث أن ثلثي الأشخاص في ألمانيا يؤيدون فرض غرامات مالية على الأشخاص الذين يتغيبون عن موعد تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا دون إلغاء الموعد.

وجاء في الاستطلاع الذي أجراه معهد “سيفاي” لقياس مؤشرات الرأي أن 8ر65% من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع في ألمانيا يؤيدون أخذ مثل هذه الرسوم من الأشخاص “المتغيبين” عن موعد تلقي لقاح كورونا. وفي المقابل رفض 28% ممن شملهم الاستطلاع ذلك.

وبلغ التأييد أعلى نسبة بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما، حيث دعا نحو 75% منهم لفرض غرامة إذا تغيب شخص عن موعد تلقي التطعيم دون إلغاء الموعد مسبقا.

من جانب آخر قال خبراء أميركيون إن التطعيمات ضد كورونا للنساء المرضعات بلقاحات من نوع الحمض النووي الريبي (mRNA) لا تسبب أي مشاكل فيما يتعلق بلبن الأم.

وكتب فريق البحث تحت إشراف ستيفاني جاو من جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو في دورية “جاما بيدياتريكس” أنه لا يجب على الأمهات التوقف عن الإرضاع الطبيعي بسبب تلقيها لقاحا من هذا النوع.

وفحص فريق البحث 13 عينة من لبن ثدي لسبع نساء تلقين اللقاح، ولم يتم رصد أي أثر للحمض النووي الريبي الخاص باللقاح فيه.

وتلقى خمس أمهات لقاح حمض نووي ريبي من تطوير شركتي “بيونتيك/فايزر”، بينما تلقت اثنتان لقاحا من نفس النوعية من تطوير شركة “موديرنا”. وأخذ الخبراء عينات تم فحصها قبل التطعيم وما بين أربع إلى 48 ساعة بعد التطعيم.

وكتب فريق البحث أن النتائج تعد مؤشرات مبكرة مهمة على أن الحمض النووي الريبي من اللقاحات التي لا تنتقل إلى الرضيع، إلا أن الفريق أشار إلى ضآلة عدد المشاركات في الدراسة.

وفي تايبيه قالت رئيسة تايوان تساي انج ون اليوم الثلاثاء إن نحو خمس إلى ربع تعداد سكان تايوان سوف يحصلون على الجرعة الأولى من لقاح ضد فيروس كورونا بحلول نهاية يوليو الجاري.

وأضافت تساي في خطاب متلفز أن تايوان ستحصل على أكثر من 7 ملايين جرعة من اللقاح يوم غد الخميس، حيث ستسلم اليابان 13ر1 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا كدفعة ثانية من تبرع.

وقالت تساي” نشكر اليابان وأميركا على تقديمهما اللقاحات في الوقت المناسب”، مضيفة أن تايوان واجهت تأخر شحنات اللقاحات عبر الشراء التجاري.

وفي سياق آخر طالبت شركات ماليزية الحكومة بمراجعة القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا، والتي تقول إنها تسبب أضرارا جسيمة للاقتصاد.

وقال ديفيد جوروباثام، من اتحاد “الأعمال تتحد” الذي يضم 115 نقابة وغرفة تجارية تمثل أكثر من ثلاثة ملايين شركة، “سنحتاج لسنوات للتعافي لأن السياسات الحالية غير مجدية”.

وتم فرض إغلاق ثالث على خلفية الجائحة في ماليزيا في مايو، وحذرت الحكومة الأسبوع الماضي من أنه لن يتم تخفيف التدابير إلا إذا تراجعت الإصابات اليومية إلى ما دون الأربعة آلاف.