تايلاند تحد من تفشي «دلتا»

بانكوك ـ د.ب.ا: حذرت وزارة الصحة التايلاندية من تفشي سلالة دلتا من فيروس كورونا سريعا في أنحاء المملكة. وأعلنت الوزارة تسجيل 57 حالة وفاة بالفيروس في 24 ساعة الماضية و 5420 حالة إصابة. ونقلت صحيفة بانكوك بوست عن مركز إدارة الوضع الوبائي القول إن بانكوك سجلت أعلى حالات وفاة وإصابة بالفيروس، بلغت 1492 حالة إصابة و33 حالة وفاة. وأكد المتحدث باسم المركز تاويسليب فيسانويوثين تحذير وزارة الصحة من خطورة سلالة دلتا، حيث إنها في طريقها لتجاوز السلالات الأخرى في أنحاء تايلاند بعدما هيمنت على بانكوك.

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