«محلول ملحي بدل اللقاح» .. اعتقال مسؤولين عن حملات تطعيم «وهمية» فـي الهند

نيودلهي ـ وكالات: ألقت السلطات الهندية القبض على مشتبه بهم، من بينهم أطباء وعاملون صحيون، تورطوا في تنظيم حملات تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد قدموا خلالها جرعات “وهمية”.

وقالت السلطات إن نحو 2500 شخص في محيط مدينة مومباي تم إيهامهم بالحصول على لقاحات ضد كوفيد-19 بينما كانت في الواقع تحتوي على “محلول ملحي”. وقال فيشال ثاكور، أحد كبار المسؤولين في إدارة شرطة مومباي، إن ما لا يقل عن 12 حملة تطعيم وهمية تم تنظيمها في محيط مومباي، وأضاف: “كانوا يستخدمون محلولا ملحيا ويحقنونه… في كل مركز تطعيم وهمي أقاموه، كانوا يفعلون ذلك”.

وأشار إلى أن المسؤولين عن هذه الحملات كانوا يتقاضون مبالغ مادية مقابل هذه الخدمة الزائفة، وقد بلغ مجموع أرباحهم نحو 28 ألف دولار.

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