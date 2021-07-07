النطق بالحكم في قضية الفتنة الإثنين

دوت الخليج :- حددت محكمة أمن الدولة يوم الإثنين المقبل موعدا للنطق بالحكم فيما يعرف بقضية الفتنة. وعقدت المحكمة عدة جلسات في القضية التي يحاكم فيها باسم عوض الله، والشريف "عبد الرحمن حسن" بن زيد.

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