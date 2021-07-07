“now” نتائج الصف السادس الابتدائي العراق الدور الأول pdf استعلام نتائج الكرخ الأولى والرصافة

نتائج السادس العراق حالة من التوتر يعيشها الطلاب وأسرهم بعد عودة قوية لكوفيد 19 مرة أخرى في موجته الرابعة وما يترتب عليها من أثار على سير العملية التعليمية، ومن جانبها قامت الجهات المختصة بالعملية التعليمية في العراق بتدشين منصات تعليمية إلكترونية التيسير على الطلاب وتكملة المناهج التعليمية التي لم تكتمل، وكذلك سهولة الوصول إلى النتائج ومن بينها نتيجة السادس الابتدائي التي ينتظره الكثيرون.

نتائج السادس العراق

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أن نتائج السادس الابتدائي ستعلن عبر منصتها الإلكترونية، وأن النتائج الأولية للتصحيح والرصد مباشرة للغاية، ونسب النجاح في المرحلة تخضيت 90%، وقد أكدت الوزارة أن النتيجة ستظهر تباعًا في مختلف المحافظات العراقية، وذلك بعد أن مر الطلاب بفترة امتحانات صعبة ومدمجة، بسبب الظروف التي طرأت على العالم بسبب الجائحة، وقد سعت الوزراء في تلك الفترة لتوفير كافة الاحتياطات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا في كافة المدارس التي تم إجراء الامتحانات بها.

كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي العراق

بعد انتهاء فترة الامتحانات التي أجراها الطلاب في الشهر الماضي، وقد بدأت فور انتهاء الامتحانات عمليات التصحيح والرصد للنتائج في مختلف المحافظات، وتيسيرًا على المواطنين ومنع التكدس والتجمعات أعلنت الوزارة أن النتائج ستعرض على منصة وزارة التربية والتعليم العراقية، فور انتهاء عمليات التصحيح، ويتم الاستعلام من خلال اتباع الخطوات التالية: