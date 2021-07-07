الآن تطبيق app| رابط نتائج البكالوريا 2021 في سوريا moed.gov.sy عبر موقع وزارة التربية السورية الدورة الأولى

اقترب الاعلان عن نتائج البكالوريا 2021 سوريا، حيث يستعد الالاف من طلاب وطالبات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021، إلى اعلان وازرة التربية السورية عن نتائج البكالوريا، والتي من المقرر أن تظهر خلال دقائق قليل، حيث أعلن وزير التربية السوري بأن النتائج الخاصة بطلبة الثانوية العامة سيتم الاعلان عنها اليوم الأربعاء 7/7/2021، وجاء في البيان بأنه في تمام الساعة 7.00 مساءا ستعلن الوزارة عن عنتائح امتحانات الدراسة الثانوية بكافة الشعب، حيث يمكن لكافة الطلاب السوريين معرفة الدرجات من خلال الموقع الإلكتروني الذي أعلنت عنه الوزارة، وفي السطور التالية نتعرف معكم على الرابط والتطبيق المخصص للنتائج.

نتائج البكالوريا 2021 سوريا حسب رقم الاكتتاب

حالة من الترقب والانتظار الأن من قبل الالاف الطلاب الذين قد أدوا الامتحانات النهائية للثانوية العامة، حيث تصدرت محركات البحث عن نتائج البكالوريا 2021 في سوريا، حيث أكدت وزارة التربية السورية بأن تصحيح الإمتحانات النهائية قد انتهى كما رصدت درجات الطلاب، وفي هذه الدقائق يجرى رفع النتائج عبر الموقع الإلكتروني التابع للوزارة، حيث سيتم الاستعلام عن نتائج البكالوريا إلكترونيا، ويستطيع الطلاب بعد أن تعلن نتائج شهادة الثانوية العامة، الانتقال الى رابط الاستعلام وادخال رقم الاكتتاب وبذلك سيتمكن من معرفة النتيجة النهائية دون مشاكل.

تطبيق نتائج الامتحانات 2021 سوريا

أطلقت وزارة التربية السورية التطبيق المخصص من أجل الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2021 في سوريا، وقد أتاحت الوزارة إمكانية تحميل وتنزيل التطبيق عبر متجر جوجل بلاي، فيما قالت بأن التطبيق سيضاف إلى متجر أبل في وقت لاحق وأنه يجرى العمل الآن على تطوير التطبيق، ويمكن تحميل التطبيق من خلال الرابط التالي من هنا، حيث في البداية تقوم بالدخول إلى المتجر عبر هاتفك المحمول، ومن ثم تضغط على تحميل التنطبيق، وبعد ذلك تفتح التطبيق، سيطلب منك رقم الاكتتاب واسم الطالب، وأخيرا تتمكن من معرفة الدرجات النهائية الخاصة بك.

رابط نتائج البكالوريا 2021 سوريا وزارة التربية

يمكن للطلاب التعرف على نتيجة الثانوية العامة 2021، من خلال اتباع الخطوات التالية خطوة بخطوة.