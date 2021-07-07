أخبار اليمن : في مؤتمر للإعلام .. محمد منصور يفنّد إدعاءات إعلام تحالف العدوان

في مؤتمر للإعلام .. محمد منصور يفنّد إدعاءات إعلام تحالف العدوانستعرض الاعلامي اليمني والمذيع بقناة (اليمن اليوم) محمد منصور ، مظاهر وصور تصدي الإعلام الوطني في اليمن لأكاذيب إعلام تحالف العدوان وهجمته الشرسة على اليمن واليمنيين خلال اكثر من 6 سنوات ماضية .

وفي كلمته عن الاعلاميين اليمنيين في مؤتمر الإعلام المقاوم "وحدة الموقف وإستراتيجية المواجهة" المنعقد اليوم بصنعاء، فنّد الاعلامي المعروف محمد منصور ادعاءات آل سعود باستهداف الجيش واللجان الشعبية للمدنيين في السعودية، متحدياً إعلامهم الإتيان ولو بصورة واحدة لأي ضحايا مدنيين في المملكة.

وفي المؤتمر الذي الذي نظمته وزارة الإعلام واتحاد الإعلاميين اليمنيين بمشاركة إعلاميين من فلسطين ولبنان, عبر الفيديو، اشار المذيع التلفزيوني محمد منصور إلى إزهاق غارات تحالف العدوان السعودي لأرواح أكثر من 4 الاف طفل يمني خلال 6 سنوات ماضية .

ودعا بيان صادر في ختام اعمال المؤتمر إلى توحيد المصطلحات في توصيف جريمة التطبيع والعمل على إدانة المطبعين، وفضح جرمهم مع الالتزام بالمقاطعة الشاملة للعدو الصهيوني كسلاح يجب تفعيلة بإطلاق حملة إعلامية لمقاطعة بضائعه والبضائع الأمريكية.

واعتبر المشاركون في المؤتمر، القرصنة والاختراقات الأمريكية على مواقع الوكالات الإخبارية التابعة لاتحاد القنوات والإذاعات الإسلامية، استمراراً للحرب الأمريكية الشاملة على وسائل الإعلام والصحافة الحرة.

واعتبر البيان القضية الفلسطينية قضية الأمة الإسلامية، والكيان الصهيوني عدواً مطلقاً للأمة لا يمتلك أي صفة قانونية أو إنسانية أو سياسية.

هذا وقد ناقش المؤتمر مجموعة محاور ركزت على "المعركة الإعلامية وضرورة توحيد الرؤية حول معادلة القدس"، وأولويات الخطاب الإعلامي وسبل تطوير الأداء الإعلامي وفق إستراتيجية موحدة" ومواجهة التطبيع وتفعيل المقاطعة الشاملة والتصدي للتضليل والدعايات المضادة".

وشارك في أعمال المؤتمر "اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية، كتلة الصحفي الفلسطيني، العلاقات الإعلامية بحزب الله اللبناني، مؤسسات إعلامية وصحفية يمنية، ونخبة من الأدباء والكتاب والصحفيين اليمنيين".

