وزير التربية الاردني يطمئن على طالبة تقدم " توجيهي " بعد وضع طفلها

دوت الخليج :- اطمأنَّ وزير التربية والتعليم الدكتور “محمد خير” أبو قديس، بمكالمة هاتفية، على صحة طالبة تقدمت لامتحان الثانوية العامة “التوجيهي” بعد أن وضعت طفلها الأول فجر الإثنين.

ووفق بيان مساء الإثنين، أكدت الوزارة أن مدير التربية والتعليم للواء قصبة مأدبا الدكتور جلال الرحامنة وكوادر القاعة تأكدوا من توفير كافة سبل الراحة للطالبة.

وباركت الوزارة للطالبة بوضعها مولودها متمنية لها التوفيق في امتحاناتها المقبلة، واصفة إياها بـ”صاحبة العزيمة والإصرار”.