طريقة التقديم للجامعات وكليات التقنية من بوابة القبول الموحد بالرياض بالمملكة

طريقة التقديم للجامعات وكليات التقنية من بوابة القبول الموحد بالرياض أعلنت مكاتب القبول والتسجيل في جامعات منطقة الرياض، والكلية التقنية من خلال بوابة القبول الإلكتروني الموحد، وفتح باب التقديم بجامعات الرياض 1443، من خريجي الثانوية العامة، وتعتمد الدراسة في العام المقبل، علي الحضور الفعلي للطلاب، لذلك أعلنت القبول الإلكتروني الموحد، ثم تلقي التطعيم حتي يتمكن الطلبة من الحضور، وتم توحيد الإجراءات لجميع الطلاب، وأيضا توحيد طريقة التقديم، بإنشاء هذه البوابة الموحدة، وهذه البوابة قادرة علي استقبال اكبر عدد من المتقدمين، مع توفير جميع المعلومات اللازمة لهم للاستفسار، وتقديم الدعم الفني لهم لتسهيل عملية التقديم، ومن ثم إتاحة الفرصة للجميع للتقديم علي الجامعات، ومن خلال التقرير وموقع ثقفني سنتعرف علي كل البيانات التي تساعدك للتقديم.

طريقة التقديم للجامعات وكليات التقنية من بوابة القبول الموحد بالرياض

هناك خطوات للتسجيل في بوابة القبول الإلكتروني الموحد، وفتح باب التقديم في جامعات الرياض، وأيضا الكلية التقنية من خلال التسجيل، وللتسجيل ممكن أن تتبع الخطوات التالية:

الدخول إلي موقع بوابة القبول الموحد الإلكتروني الرياض. من الصفحة الرئيسية الضغط علي تقديم جديد. باب التقديم يبدأ من الرابع من شهر يوليو 2021. ثم تقوم بإدخال بيانات الطالب من رقم السجل المدني، ودرجة اختبارات القدرات، نوع اختبارات القدرات، الجنس، سنة الحصول علي الثانوية العامة. الإجابة علي الأسئلة المطلوبة، وإدخال البريد الإلكتروني ورقم الجوال. ثم اختيار كلمة مرور وتأكيدها. الضغط علي تسجيل ومتابعة. تفعيل التسجيل والدخول إلي الموقع والتعرف علي إجراءات القبول.

الجدول الزمني للتقديم للجامعات وكليات التقنية

تم فتح الباب لاستقبال المتقدمين من خريجي الثانوية العامة بالمملكة، للتقديم في جامعات الرياض والكلية التقنية، وذلك من خلال بوابة القبول الموحد، ويمكن الاطلاع علي الجدول الزمني للتقديم:

بدء التقديم على الالتحاق من يوم 4 من شهر يوليو 2021. يستمر التقديم حتى يوم 10 من شهر يوليو ولمدة ستة أيام فقط. ثم يوم 11 من شهر يوليو يتم الإعلان عن أسماء المرشحين من الكليات الصحية. يوم 12 من شهر يوليو يتم تحديد موعد المقابلة الشخصية. الإعلان عن نتائج الفرز الأول يوم 15 من شهر يوليو 2021. ثم يتم التأكيد على النتائج وإعلان القبول النهائي يوم 17 يوليو 2021.

ومن الشروط العامة أن يحصل الطالب علي شهادة الثانوية العامة. لا يكون قد مر علي حصوله للثانوية العامة اكثر من خمس سنوات. ثم اجتياز اختبارات القدرات. اجتياز الاختبار التحصيلي حسب التخصصات. توافر الشروط والضوابط المعلن عنها. ثم يجب أن يكون الطالب لائق طبيا.

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. جامعة الملك سعود. الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية. الأمير سطام بن عبد العزيز. شقراء. المجمعة. الكليات التقنية في منطقة الرياض.

إدخال الطالب علي ما لا يقل عن عشرون رغبة. يتم ترتيب الرغبات من قبل الطالب، وهذه الخطوة من اهم الأساسيات. يتم ترتيب الرغبات حسب الأولوية للطالب ثم الأقل أولويه. يجب علي الطالب إدخال الرغبات بعناية للأهمية. ثم يجب أن تتوافق الرغبة مع الشروط المعلنة ببوابة التقديم.

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