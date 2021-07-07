نظام نور دخول برقم الهوية والاستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين 1442

نظام نور دخول برقم الهوية و الاستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي؛ حيث يعد نظام نور أحد أهم الأنظمة الإلكترونية التي خصصتها وزارة التعليم لخدمة كافة القائمين على العملية التعليمية؛ حيث يستطيع كلا من المعلم والمستخدم والمدير والعامل التسجيل في نظام نور، والاستفادة بالخدمات المتاحة، وعلى رأسهم الاستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين، بالإضافة إلى تقديم اعتراض على النقل الخارجي “التظلمات”؛ حيث أن الوزارة ستفتح باب التظلمات في نفس يوم إعلان النتائج وحتى الثالث من شهر ذي الحجة.

نظام نور دخول برقم الهوية

يستطيع كافة القائمين على شؤون العملية التعليمية دخول نظام نور برقم الهوية، من خلال فتح حساب شخصي وتعيين كلمة المرور، والاستفادة بكافة الخدمات الإلكترونية المقدمة من خلال رابط نظام نور؛ حيث تمكن المعلمين والمستخدمين من تقديم الطلبات ومتابعتها حتى الحصول على الرد النهائي بشأنها، لذلك نقدم فيما يلي طريقة التسجيل في نظام نور:

الولوج إلى الرابط الرسمي نظام نور. العمل على تسجيل رقم الهوية وكلمة السر في الحقول الفارغة. القيام بكتابة رمز التحقق البشري كما هو. النقر على تسجيل نظام نور.

استعلام نتائج حركة النقل الخارجي نظام نور

ينتظر المعلمين الذين سجلوا رغبات حركة النقل الخارجي 1442 إعلان النتائج بقلق شديد، لذلك يمكن لهؤلاء المعلمين الاستعلام عن نتائج النقل الخارجي من خلال الخطوات التالية:

التسجيل في نظام نور برقم الهوية وكلمة المرور. الانتقال إلى قائمة شؤون العاملين. النقر على حركة نقل المعلم، ومنها حركة النقل الخارجي. النقر على الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الخارجي. القيام بتسجيل البيانات المطلوبة والانتظار حتى يتم تحميل النتائج.

موعد إعلان نتائج حركة النقل الخارجي 1442

أعلن المتحدث الرسمي بوزارة التعليم عن مواعيد الإعلان عن نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين، بالإضافة إلى مواعيد التظلمات وترتيب شرائح المعلمين، لذلك جاءت كالتالي:

إعلان نتائج حركة النقل الخارجي عبر رابط نظام نور يوم الأربعاء الموافق 28/ 11/ 1442 هـ.

تبدأ الوزارة في استقبال طلبات التظلم بشأن نتائج حركة النقل الخارجي اعتبارًا من 28 /11 /1442، وحتى الثالث من شهر ذي الحجة القادم.

تتولى الوزارة مهمة إبلاغ الإدارات التعليمية بنتائج النقل الخارجي الثالث من شهر ذي الحجة.

يتم ترتيب شرائح المعلمين المنقولين بدءًا من الرابع وحتى الثامن من شهر ذي الحجة.

في النهاية نكون تعرفنا على كيفية دخول نظام نور برقم الهوية الاستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات 1442.