عاجل.. وفاة زوجة رئيس هايتى بعد ساعات من اغتياله

جدة - نرمين السيد - وكان رئيس وزراء هايتى، قد أعلن اغتيال رئيس البلاد جوفينيل مويز، إثر إطلاق مجموعة مسلحة النار عليه داخل منزله الخاص.
يذكر أن "مويز" تعرض لمحاولة اغتيال خلال شهر فبراير الماضى، خلال محاولة انقلابية فاشلة، وأعلن وزير العدل فى هايتى روكفلر فينسنت، أن هذه المحاولة الانقلابية شارك فيها قاضى محكمة النقض ومسؤول فى الشرطة الوطنية.
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