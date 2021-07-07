أخبار اليمن : البيضاء .. مصرع وإصابة 80 مرتزقا بعمليتين للجيش واللجان

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البيضاء .. مصرع وإصابة 80 مرتزقا بعمليتين للجيش واللجان البيضاء .. مصرع وإصابة 80 مرتزقا بعمليتين للجيش واللجان نفذ الجيش اليمني واللجان الشعبية بالتعاون مع أبناء القبائل عمليتين عسكريتين في مديريتي الزاهر والصومعة بمحافظة البيضاء. وأكد مصدر عسكري مصرع وإصابة أكثر من 80 مرتزقا بينهم قيادات من القاعدة خلال عمليتي الصومعة والزاهر. ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن المصدر اشارته إلى استعادة ابطال الجيش واللجان عدد من المواقع في المديريتين.



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