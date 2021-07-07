خطوات حجز موعد المرور عن طريق الجوال 1443 والرقم الموحد للمرور السعودي

يريد عدد كبير من المواطنين والمقيمين بالمملكة في معرفة رابط وخطوات حجز موعد المرور عن طريق الجوال، حيث تقدم هذه الخدمة توفير الوقت والمجهود لجميع المستفيدين، وهي من أهم الخدمات المقدمة من الحكومة السعودية، والتي تسعى إلى توفير الكثير من الخدمات بشكل إلكتروني، وخاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، و لتجنب الزحام والتجمعات، ونظرا لأهمية وكثرة البحث عن رابط وخطوات حجز موعد المرور، سوف نقدم لكم اليوم في هذا المقال طريقة حجز موعد من خلال الجوال.

حجز موعد المرور عن طريق الجوال

قامت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية بتوفير العديد من الخدمات بشكل إلكتروني، وأصبح من السهل إنهاء كافة المعاملات الكترونيا، بدون الحاجة للخروج من المنزل، كما قامت بتنظيم خطة للعمل في جميع الفروع المنتشرة في كافة أنحاء المملكة، حيث أكدت على الجميع أن يقوموا بحجز موعد قبل زيارة أحد مكاتب العمل الرسمية، كما أنه يتم رفض أي مواطن لم يقوم بالحجز مسبقاً، حيث قامت وزارة الداخلية بتوفير خدمة حجز موعد المرور عن طريق الجوال، ليتمكن كافة المواطنين والمقيمين بحجز موعد في المرور بسهولة.

خطوات حجز موعد المرور عن طريق الجوال

يقوم المواطنين السعوديين بحجز موعد في المرور، حتى يتمكنوا من إتمام المعاملات المرورية، حيث يتم حجز الموعد من خلال الهاتف عن طريق زيارة منصة أبشر الإلكترونية، وإليكم في النقاط التالية خطوات حجز موعد المرور عن طريق الجوال:

يتم التوجه إلى منصة ابشر من خلال متصفح الهاتف المحمول. واختيار خانة أبشر أفراد. والآن يجب إدخال اسم المستخدم وكتابة كلمة المرور. بعد ذلك يجب كتابة رمز التحقق المرئي على الشاشة. ثم الضغط على تسجيل الدخول. والآن يتم كتابة الرقم الذي تم إرساله على الهاتف. والنقر على الاستعلامات الالكترونية. ثم الضغط على خدمات المرور، واختيار خدمة حجز موعد. ويتم الآن تحديد الخدمة المراد إتمامها، ثم إختيار الفرع الأقرب. بعد الخطوات السابقة، يتم تحديد الموعد واليوم المناسب. ثم الإطلاع على الشروط والتعليمات، والضغط على تأكيد بيانات الموعد. وأخيراً سيتم ظهور صفحة تحتوى على تذكرة الموعد، التي يجب طباعتها والاحتفاظ بها، لحين موعد الزيارة.

الرقم الموحد للمرور السعودي

وقد خصص المرور السعودي رقماً موحداً لتلقى كافة الاستفسارات والشكاوى التى تهم فئة كبيرة من المواطنين والمقيمين مالكي المركبات، ويُمكن من خلال الرقم الموحد الاستعلام عن رخصة المركبة والقيادة وغيرها من الخدمات العديدة، والرقم هو 993 أو 0114092446 في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.