نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم الأراضي السكنية 2021 في بغداد عبر موقع وزارة الإعمار والإسكان في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم الأراضي السكنية 2021 في بغداد عبر موقع وزارة الإعمار والإسكان moch.gov.iq، من أهم ما يبحث عنه جميع المواطنين في العراق، حيث قامت وزارة الإعمار والإسكان مؤخرًا في طرح عدد من قطع الأراضي للمواطنين. فقد أعلن السيد الكاظمي عن منح 500 ألف قطعة أرض سكنية وتوزيعها على جميع المواطنين في أنحاء العراق، وفي السطور المقبلة سوف نتعرف على آلية التقديم الإلكتروني وتوضيح الخطوات المطلوبة.

رابط تقديم الأراضي السكنية 2021 في بغداد

صرح السيد الكاظمي عن طرح 300 ألف قطعة أرض سكنية بالمرحلة الأولى لمساعدة الشباب العراقي على المعيشة وتطبيق رؤية مستقبلية أفضل للعراق، وقد وضعت وزارة الإعمار والإسكان مواعيد محددة لكل محافظة للتقديم عبر موقع وزارة الإسكان العراقية، والتقديم على تملك الأراضي السكنية العراقية 2021 وفقًا للشروط والمعايير المطلوبة.

مواعيد التقديم على قطع الأراضي السكنية

وفقًا للمادة 25 من قانون بيع وإيجار أموال الدولة لسنة 2013. حيث بإمكان جميع المواطنين الموظفين والكاسبين ممن لا يمتلكون قطعة أرض أن يُقدم على تلك المبادرة حيث يتم شراء الأرض والمصادقة عليها من قبل وزارة الإسكان ويتم تقسيط مبلغ الأرض من 15-20 عام حسب التعليمات الخاصة بالوزارة.

محافظة زي قار الخميس الموافق 1 تموز.

محافظة بغداد الأربعاء الموافق 2 تموز.

محافظة نينوي الخميس الموافق 8 تموز.

محافظة الديوانية الجمعة الموافق 9 تموز.

كربلاء السبت الموافق 10 تموز.

النجف الأشرف الأحد الموافق 11 تموز

صلاح الدين الإثنين الموافق 12 تموز.

محافظة كركوك الثلاثاء الموافق 13 تموز.

محافظة بابل الأربعاء الموافق 14 تموز.

محافظة البصرة الخميس الموافق 15 تموز.

المثني الجمعة الموافق 16 تموز.

ميثان السبت الموافق 17 تموز.

الانبار الأحد الموافق 18 تموز.

واسط الإثنين الموافق 19 تموز.

ديالي الثلاثاء الموافق 20 تموز.

ذي كار الأربعاء الموافق 21 تموز.

وقد أوضحت الوزارة على موقعها الرسمي أنه لم يتم وضع رابط للاستمارة الإلكترونية بعد ، و أيضًا لم يتم تحديد نوعية المستمسكات الواجب رفعها، وألية التسجيل والشروط والضوابط اللازمة لتعبئة بيانات المواطنين. هذا وقد تم من قبل تقسيم أربعة فئات لطلب تمليك قطع الأراضي السكنية، فئات العوائل المشمولة بشبكة الرعاية الاجتماعية وتشمل الطبقة الفقيرة، وفئات الدخل العالي وتشمل من يرغبون بشراء الأراضي الكبيرة، وفئات ذوي الإعاقة والفئات الأخرى.