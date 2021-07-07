البيت الأبيض يندد باغتيال رئيس هايتى ويصفه بـ«المروع»

جدة - نرمين السيد - قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكى، إن "اغتيال جوفينيل مويز على أيد مهاجمين مجهولين، هجوم مروع ومأسوى". وأضافت: "سنمد يد المساعدة فى أى طريقة لشعب هايتى، لحكومة هايتى فى حال إجراء تحقيق"، مؤكدة أن البيت الأبيض بصدد جمع معلومات وسيتم إطلاع الرئيس جو بايدن على الأحداث فى وقت قريب.

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