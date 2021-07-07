عاجل.. إصابة 4 أشخاص فى حادث طعن باليونان

جدة - نرمين السيد - ووفقا للتقارير الأولية، تم القبض على المهاجم بعد فترة وجيزة من هروبه فى شوارع الضاحية السكنية، حيث أفادت بعض وسائل الإعلام أنه اتصل بالشرطة واعترف بالهجوم قبل اعتقاله.
وأفادت مصادر إعلامية بأن منفذ الهجوم لديه تاريخ من المرض العقلى، ويقال أيضا إنه تسبب فى إصابات لنفسه خلال حادث اليوم.
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