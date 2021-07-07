نظام نور يتيح حاليًا الاستعلام في دقائق معدودة عن نتائج النقل الخارجي للمعلمات والمعلمين من خلال موقعه الإلكتروني، وجاء برنامج النقل الخارجي؛ سعيًا لسد احتياج المناطق السعودية من المعلمين ونظرائهم من العناصر النسائية التي تعمل في مجال التعليم.

ويتابع كل من يهتم بأمور التعليم في المملكة العربية السعودية النتائج لحظة بلحظة على الموقع المشار إليه سلفًا للاستعداد لتنفيذ النقل في أقرب وقت ممكن.

يمكن الدخول إلى موقع نور الرابط التالي: https://noor.moe.gov.sa/Noor/Login.aspx للاستعلام عن النتائج.

الرابط التالي: https://noor.moe.gov.sa/Noor/Login.aspx للاستعلام عن النتائج. بعد ذلك سجل الدخول عن طريق ادخال اسم المستخدم

ثم ادخل الرقم السرى

بعد ذلك قم بكتابة رمز التحقق عن طريق كتابة الأرقام في الصورة المرفقة في صفحة التسجيل.

رابط نظام نور للاستعلام عن نتائج النقل الداخلي والخارجي للمعلمات والمعلمين

وكانت وزارة السعودية للتعليم قد أعلنت عن إتاحة الاستعلام عن النتائج الأربعاء الموافق 7 / 7 / 2021، وأشارت الوزارة في بيانًا لها أنها ستفتح باب التظلمات أمام الراغبين في تقديمها حتى تاريخ 13 / 7 / 2021.

نتائج النقل الداخلي

أكدت وزارة السعودية للتعليم عبر جميع منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي أن نتائج النقل الداخلي سيكون غدا الموافق 8 / 7 / 2021، وستتم إتاحة عنده عبر موقع نور ويتم الدخول إليه من نفس الرابط المشار إليه سلفًا للاستعلام الفوري عن النتائج.

طريقة متابعة عملية التسجيل للحصول على النتائج

بعد كتابة رمز التحقق قم بما يلي:

البحث عن قسم خدمات شؤون العاملين والقيام بالنقر عليه. اختيار جملة حركة نقل الخارجي من نفس الصفحة. بعد ذلك يتم تعبئة البيانات التي يتطلبها النظام لظهور النتيجة.

سجل الدخول إلى النظام عبر ذات الخطوات السابق ذكرها في المقالة. اذهب إلى قسم خدمات شؤون العاملين وبعدها اختار جملة حركة نقل داخلي. قم بتعبئة الخانات المطلوبة وانتظار ظهور النتائج في غضون دقائق معدودة.

طريقة الاستعلام عن نتائج النقل الخارجي غدا بتاريخ 29 من ذي القعدة 1442

ملحوظة: يمكن أن تتم مواجهة بعض الصعوبة في عملية التسجيل أو في الفترة التي تسبق ظهور النتائج نظرًا لتعرض الموقع للضغط؛ لذلك ينصح بالانتظار قليلًا وستجري الأمور على ما يرام.