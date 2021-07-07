نتائج السادس الابتدائي 2021 في العراق PDF لجميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية العراقي

تعلن الوزارة عن نتائج السادس الابتدائي 2021 بالعراق من خلال المواقع الإلكترونية الرسمية في غضون الساعات المقبلة، وذلك بعدما تنتهي اللجان المختصة من عملية تصحيح أوراق الإجابة ورصد جميع الدرجات في كشوف نتائج الصف السادس الابتدائي 2021 بجميع محافظات الجمهورية، ومن ثم سوف يتم اعتماد النتيجة بصورة رسمية من قبل الوزير الدكتور علي حميد وزير التربية العراقية والذي صرح أكثر من مرة على مدار الأيام الأخيرة بشأن إمكانية الوصول إلى النتيجة بشكل إلكتروني أو من خلال المدارس الابتدائية المنتشرة بجميع المحافظات.

نتائج السادس الابتدائي 2021

كشفت وزارة التربية بالعراق عن بعض المؤشرات الأولية التي تخص نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الأول على مستوى جميع محافظات الجمهورية، مؤكدة بأن نسبة النجاح في العام الجاري قد شهدت ارتفاع ملحوظ بالمقارنة مع السنة الماضية وهو الأمر الذي تسبب في زيادة رغبة الطلاب وأولياء أمورهم في الإطلاع على النتيجة خلال الساعات المقبلة وذلك لمعرفة الدرجات التي تحصلوا عليها خلال الامتحانات النهائية التي أجريت داخل المدارس خلال الشهر الماضي.

ويمكن الآن استخراج نتائج السادس الابتدائي 2021 الدور الأول من خلال اتباع تلك الخطوات، وهي على هذا النحو:

أدخل إلى موقع وزارة التربية العراقية على شبكة الإنترنت.

اختر خدمات الاستعلام عن نتائج الطلاب وبعد ذلك اضغط على نتيجة الصف السادس الابتدائي.

اكتب البيانات المطلوبة في المكان المخصص لذلك.

اضغط على عرض النتيجة.

رابط استخراج نتائج السادس الابتدائي العراق 2021

تدور معظم تساؤلات الطلاب وأولياء أمورهم في هذه الأيام حول طريقة الاستعلام عن نتائج الامتحانات بشكل عام سواء من خلال موقع وزارة التربية العراقية على شبكة الإنترنت أو من خلال التواصل مع إدارة المدرسة التابع لها الطالب وطلب الإطلاع على كشوف النتائج في الفترة المقبلة، ولكن وزارة التربية والتعليم قد حسمت هذا الأمر تمامًا وأكدت بأنها ستعلن بشكل رسمي عن خطوات استخراج النتائج سواء للصف السادس الابتدائي أو بالنسبة لطلاب الصف الثالث المتوسط وباقي المراحل التعليمية.

موعد إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي دور أول

أكدت وزارة التربية العراقية بأنها تحاول الآن الانتهاء من تجهيز نتائج الطلاب في أغلب المراحل التعليمية، وسيتم الإعلان في البداية عن نتائج السادس الابتدائي 2021 الدور الأول من خلال موقع الوزارة ومن ثم سوف يأتي دور باقي النتائج لجميع المراحل تباعًا، وهذا مع توفير أكثر من طريقة لاستخراج النتيجة عبر المواقع الإلكترونية أو المدارس الابتدائية بكافة المحافظات.

ويتوقع بعض خبراء التعليم بالعراق بأن تكون نتائج الامتحانات في جميع الصفوف التعليمية متوفرة الآن من خلال موقع وزارة التربية الرسمي وهذا بجانب نشرها على مواقع أخرى متخصصة في نتائج الامتحانات على غرار موقع نتائجنا وكذلك موقع ناجح والذي ينشر نتائج الطلاب مقسمة بحسب كل محافظة على حدة، حتي يتمكن الطلاب من تنزيل كشف النتائج بمحافظته ومن ثم يبحث عن نتيجته بالاسم فقط.