ملفات نتائج السادس الابتدائي 2021 العراق دور أول جميع المحافظات PDF الآن عبر موقع وزارة التربية العراقي

بدأ تنزيل نتائج السادس الابتدائي 2021 العراق الدور الأول عبر موقع وزارة التربية العراقية وذلك لجميع المحافظات العراقية بما في ذلك بغداد والبصرة والنجف وغيرها من المدن التي ينتظر فيها الطلاب إعلان نتائج السادس الابتدائي 2021 بفارغ الصبر خلال الوقت الحالي، وذلك حتى يتمكنوا من الإطلاع على النتيجة ومعرفة الدرجات التي تحصلوا عليها في جميع المواد الدراسية وهذا بعد نحو أسبوعين فقط من نهاية الامتحانات التحريرية التي أجريت بمختلف المدارس الابتدائية على مستوى الجمهورية.

نتائج السادس الابتدائي 2021

تعلن وزارة التربية العراقية عن نتائج الطلاب في مختلف المراحل التعليمية بشكل إلكتروني، وهو تقليد مستمر منذ سنوات طويلة، ضمن خطة الوزارة لتطوير منظومة التعليم العراقي، وهو ما أسعد الآف من الطلاب وأولياء أمورهم بعدما لم يصبحوا الآن بحاجة للتواصل مع إدارة المدرسة بهدف الإطلاع على النتائج، حيث أصبح بالإمكان معرفة نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم والرقم الامتحاني بكل سهولة وخلال ثوانٍ معدودة عبر المواقع الرسمية للوزارة.

وكانت الوزارة قد ناشدت جميع طلابها بضرورة الانتظام في متابعة موقعها الإلكترونية على شبكة الإنترنت في الأوقات المقبلة، وهذا حتى يتمكنوا من الحصول على نتائج السادس الابتدائي 2021 الدور الأول بالاسم والرقم الامتحاني وذلك بعدما يتم اعتماد النتيجة من خلال الوزير الدكتور علي حميد في غضون الساعات المقبلة.

استخراج نتائج الصف السادس الابتدائي العراق

شهدت الساعات الماضية بعض التصريحات من مسؤولي وزارة التربية العراقية بشأن مواعيد الإعلان عن نتائج الامتحانات من خلال موقع الوزارة الرسمي على الإنترنت وهذا بعد الانتهاء بالكامل من الضوابط والإجراءات التي تنظم عملية ظهور النتائج لمختلف المراحل التعليمية بما في ذلك نتيجة السادس الابتدائي الدور الأول.

وقد جاءت طريقة استخراج نتائج الصف السادس الابتدائي 2021 الدور الأول على هذا النحو التالي:

توجه مباشرة إلى موقع وزارة التربية العراقية على شبكة الإنترنت.

اختر خدمات الطلاب وأولياء الأمور ومن ثم اضغط على نتيجة الامتحانات دور أول.

اكتب بيانات الطالب بشكل صحيح في المكان المخصص لهذا الأمر وخاصة الاسم والرقم الامتحاني.

قم بتحميل ملف PDF باسم المحافظة التابع لها الطالب واضغط على عرض النتيجة.

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي العراق

سيتمكن جميع الطلاب والطالبات في مختلف المراحل التعليمية الحصول على نتائجهم في الصف السادس الابتدائي الدور الأول من خلال عدة مواقع إلكترونية من بينها موقع وزارة التربية والتعليم وكذلك موقع ناجح ونتائجنا، وهذا بجانب توفير طريقة أخرى للاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2021 بالعراق وهي من خلال التواصل مع إدارة المدرسة التابع لها الطالب وبعد ذلك الإطلاع على كشوف وملفات النتائج والبحث عن نتيجة الطالب بالاسم والرقم الامتحاني.