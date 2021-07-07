نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم على تعينات الحماية الاجتماعية spa.gov.iq وزارة العمل تحدد الموعد والشروط والأوراق في المقال التالي

عمر شويل - جدة في ظل بحث المواطنين العراقيين عن فرصة عمل جاء فتح التقديم على تعينات الحماية الاجتماعية، التي تم الإعلان عنها عبر وكالة الأنباء العراقية الرسمية “واع”، عن فتح باب التسجيل في العمل بوزارة العمل والشئون الاجتماعية العراقية بصفة عقد في محافظة بغداد والعديد من المحافظات الأخرى، على وظيفة باحث اجتماعي وحددت الشروط الواجب توافرها في الراغب في التسجيل، وحددت موعد فتح التسجيل يوم الإثنين 2021/07/05 الموافق 1442/11/25 ولمدة 5 أيام، تنتهي يوم الأحد القادم 2021/07/11 القادم وحددت المستمسكات المطلوبة للتقديم وهي كما يلي.

رابط التقديم على تعينات الحماية الاجتماعية العراقية

يمكن لجميع العراقيين المنطبق عليهم شروط التسجيل الدخول على رابط وزارة العمل والشئون الاجتماعية وتسجيل البيانات المطلوبة للتقديم ودعت الوزارة الراغبين في التقديم أن تتوافر بهم بعض الشروط الهامة وهي كما يلي.

شروط التقديم على تعينات الحماية الاجتماعية العراق 2021

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية وغير محكوم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة.

يجب أن يكون الراغب في التقديم حاصل على شهادات رسمية معترف بها من الجهات الرسمية العراقية.

أن لا يقل سن المتقدم على الوظائف عن 22 عام ولا يزيد عن 35 عام وقت التقديم.

أن لا يكون المتقدم سبق له الفصل أو العزل من أي وظيفة حكومية من قبل وأن لا يكون متهم ومدان في أي قضايا فساد.

تخضع جميع الوثائق والمستمسكات المقدمة لصحة الصدور من جهة الإصدار.

يتم المفاضلة بين جميع المتقدمين بصورة شفافة بحيث يتم أختيار لأفضل من المتقدمين.

المستندات والمستمسكات المطلوبة عند التقديم للوظائف

صورة من بطاقة الأحوال المدنية أو البطاقة الموحدة. صورة من بطاقة السكن وشهادة الجنسية. صورة من شهادة التخرج الرسمية والمعترف بها من الجهات الرسمية العراقية. عدد 2 صورة شخصية للمتقدم حديثة التصوير مقاس 4*6.

وزارة العمل والشئون الاجتماعية العراقية

هي من أهم الوزارة في الحكومة العراقية، فهي الوزارة عن تشغيل المتعطلين عن العمل وتتعامل مع أهم فئة وهم الشباب، لذا تحرص الحكومة العراقية على دعم الوزارة كي تقوم بمهامها على أكمل وجه، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها العراق في الوقت الراهن.