أخبار اليمن : "الصحة العالمية" تحتاج إلى 17 مليار دولار لمكافحة كورونا

"الصحة العالمية" تحتاج إلى 17 مليار دولار لمكافحة كوروناأعلنت منظمة الصحة العالمية أنها ما زالت تحتاج إلى نحو 17 مليار دولار لتمويل مكافحة الجائحة، ليس لتأمين اللقاحات فقط، ولكن أيضاً المعدات الوقائية واختبارات الكشف والعلاجات القليلة المتوافرة.

وحصلت آلية الوصول إلى أدوات كوفيد العالمية، التي تُعرف اختصاراً باسم "أكت أكسليريتور"، المسؤولة عن تسريع الوصول إلى أدوات مكافحة كوفيد-19 في البلدان الفقيرة على وعود بتلقي 17,7 مليار دولار من قبل المانحين للفترة 2020-2021.

ولكن ما زالت تنقصها 16,8 ملياراً منها تحتاج إليها حتى نهاية عام 2021، ومنها على وجه السرعة، ما يزيد قليلاً على ثمانية مليارات دولار.

واستغل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اجتماعاً للدول الأعضاء حول آلية "أكت اكسليريتور"، لتقييم حالة البرنامج والحديث عن جائحة تسير "بسرعتين" وما زالت "في مرحلة خطيرة جداً".

وحث تيدروس على تطعيم ما لا يقل عن 10% من إجمالي السكان في كل بلد في سبتمبر، و40% بحلول نهاية العام.وكالات

