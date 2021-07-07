اعلان نتائج المراسلة 2021 الجزائر على موقع ديوان الامتحانات الوطني رابط مباشر لجميع المحافظات

بدأ اعلان نتائج المراسلة 2021 الجزائر من خلال موقع ديوان الامتحانات الوطني وذلك لمختلف المحافظات الجزائرية وهذا وفقًا لتصريحات مسؤولي وزارة التربية الوطنية والذين أكدوا بأن نتائج المراسلة 2021 امتحان المستوى ستكون متاحة من خلال المواقع الرسمية في غضون الساعات المقبلة بعدما تنتهي اللجان المختصة من فرز أوراق الإجابة وتصحيحها ومراجعتها أكثر من مرة حتى يحصل كل طالب على حقه كاملًا وهذا بعد نحو شهر على أداء الامتحانات في دورة ماي 2021.

نتائج المراسلة 2021 الجزائر

أصبحت نتائج امتحان المستوى بالجزائر من بين أكثر النتائج التي تحظى باهتمام بالغ من جانب أولياء الأمور والطلاب في الوقت الحالي وذلك نظرًا لأهميتها الكبيرة التي جعلت الوزارة تبدأ في إعلان النتيجة بشكل إلكتروني من خلال مواقعها الرسمية لتسهل على جميع الطلاب وعلى أولياء أمورهم الراغبين في الحصول على النتيجة في أسرع وقت ممكن.

ويمكن الآن الحصول على نتائج المراسلة 2021 الجزائر عبر موقع ديوان الامتحانات الوطني على هذا النحو التالي:

سجل دخولك إلى موقع الديوان الوطني للامتحانات على الإنترنت.

أدخل إلى موقع نتيجة امتحان المستوى دورة ماي.

ابدأ في كتابة بيانات الطالب في الخانات الفارغة.

اضغط على عرض النتيجة.

رابط نتائج المراسلة 2021 الجزائر دورة ماي

دشنت وزارة التربية الوطنية عدد من المواقع الإلكترونية الرسمية لتقدم خدمات استخراج كشف النقاط الفصل الثاني ونتائج الامتحانات لجميع المراحل التعليمية بما في ذلك نتيجة شهادة التعليم المتوسط وكذلك نتائج الامتحانات لطلاب امتحان المستوى والمراسلة 2021 الدور الأول والتي بدأ بالفعل في الظهور من خلال موقع ديوان الامتحانات الوطني.

وقد أجابت وزارة التربية والتعليم عن تساؤلات الطلاب وأولياء أمورهم بخصوص طريقة استخراج نتائج المراسلة 2021 الجزائر، مؤكدة بأن جميع الآباء وأولياء الأمور سيكون بإمكانهم الوصول إلى نتيجة امتحان المستوى من خلال الدخول لموقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات عبر شبكة الإنترنت ومن ثم البدء في الاستعلام عن النتيجة عن طريق بيانات الطالب الأساسية مثل الاسم وكذلك رقم التسجيل أو الرقم المدني.

موعد إعلان نتائج امتحان المستوى ماي 2021

أكدت تقارير إعلامية بأن وزارة التربية الوطنية على وشك رفع الستار عن نتائج المراسلة 2021 الجزائر خلال الساعات المقبلة وذلك بعدما تنتهي من دورها في تجهيز النتيجة وتصحيح أوراق الإجابة لكل المواد الدراسية التي أدى فيها الطلاب الامتحانات خلال دورة ماي من العام الجاري، ومن ثم سوف يتم نشر النتيجة عبر ديوان الامتحانات والمسابقات الوطني.