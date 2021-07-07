أوائل الصف السادس بالعراق 2021 | رابط الاستعلام عن نتائج الصف السادس الان استعلم

أوائل الصف السادس بالعراق 2021، بالخطوات الاستعلام عن نتائج الصف السادس من خلال المواقع الرسمية المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليمة العراقية، وألاف الطلاب وأولياء الأمور الآن في حالة ترقب في كافة محافظات العراق حيال صدر نتائج الشهادة الابتدائية للصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2021، مع العلم أن كافة أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات قد انتهت بالفعل، ويتم الآن العمل على رفع الدرجات على المواقع الإلكترونية الخاصة بالوزارة، ويعتبر موقع نتائجنا وموقع السومرية من أول المواقع الرسمية التابعة لوزارة التربية والتعليم العراقية بالرقم الامتحاني، وهذا من بين الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيرس كورونا وتطبيق التباعد الاجتماعي ومنع التزاحم والتكدسات على المدارس، ونحن اليوم سوف نوفر لكم وأنتم بالمنزل رابط وخطوات الاستعلام على النتائج عبر شبكة الانترنت تابعوا معنا أوائل الصف السادس وخطوات الاستعلام عن النتائج.
أوائل الصف السادس بالعراق 2021
فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم بوقت سابق عن أسماء أوائل الشهادة الابتدائية بمستوى المحافظات العراقية، وأنها تستعد بالوقت الحالي للإعلان الرسمي عن نتائج الصف السادس الدور الأول بالعراق من خلال الموقع الرسمي المعتمد لوزارة التربية والتعليم على شبكات الانترنت لكافة محافظات العراق، كما أنها أعلنت عن اسماء الأوائل تفصيلاً وقامت بتقديم التهاني والمباركة لكافة الطلاب والطالبات المتفوقين، وأشارت الوزارة عن إمكانية الطلاب من الحصول على كافة النتائج بشكل إلكتروني بجميع المحافظات عبر المواقع الرسمية المفعلة والمعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم، وعلى أن يتم هذا من خلال الاسم الرباعي والرقم الامتحاني للطالب، وهم بالمنزل، والان نعرض لكم أسماء اوائل الصف السادس بالعراق.
- ندی علاء عمارة حسنين.
- عبد الرحمن حسام الدین محمود.
- على هشام محمد قناوي.
- محمد نزیه احمد شعلان.
- مها شكري عبدالرازق الجميعي.
- نغم أمين عبدالله السالم.
- رنا خالد مصطفى عامر.
- عمر محمد فتحي المنياوي.
- محمد محمود عبدالله عبدالحفیظ.
- إسراء نبيل فاضل کاشف موسی.
- حلا إيهاب محمد ضياء الدين.
- سلمی ایمن عصمت عباس.
بعدة خطوات بسيطة يمكنك الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي في العراق بكل سهوله عن طريق كالتالي:-
- يتم تسجيل الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.
- يتم تحديد نتائج الصف السادس الابتدائي عام 2021.
- عليك بإضافة اسم الطالب رباعي والرقم الامتحاني بشكل صحيح.
- تدوين كافة المعلومات الشخصية للطالب التي يطلبها الموقع.
- بالنهاية يتم الضغط على خانة عرض النتيجة وسوف تظهر لكل النتائج بكل المواد.
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أوائل الصف السادس بالعراق 2021، بالخطوات الاستعلام عن نتائج الصف السادس من خلال المواقع الرسمية المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليمة العراقية، وألاف الطلاب وأولياء الأمور الآن في حالة ترقب في كافة محافظات العراق حيال صدر نتائج الشهادة الابتدائية للصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2021، مع العلم أن كافة أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات قد انتهت بالفعل، ويتم الآن العمل على رفع الدرجات على المواقع الإلكترونية الخاصة بالوزارة، ويعتبر موقع نتائجنا وموقع السومرية من أول المواقع الرسمية التابعة لوزارة التربية والتعليم العراقية بالرقم الامتحاني، وهذا من بين الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيرس كورونا وتطبيق التباعد الاجتماعي ومنع التزاحم والتكدسات على المدارس، ونحن اليوم سوف نوفر لكم وأنتم بالمنزل رابط وخطوات الاستعلام على النتائج عبر شبكة الانترنت تابعوا معنا أوائل الصف السادس وخطوات الاستعلام عن النتائج.
أوائل الصف السادس بالعراق 2021
فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم بوقت سابق عن أسماء أوائل الشهادة الابتدائية بمستوى المحافظات العراقية، وأنها تستعد بالوقت الحالي للإعلان الرسمي عن نتائج الصف السادس الدور الأول بالعراق من خلال الموقع الرسمي المعتمد لوزارة التربية والتعليم على شبكات الانترنت لكافة محافظات العراق، كما أنها أعلنت عن اسماء الأوائل تفصيلاً وقامت بتقديم التهاني والمباركة لكافة الطلاب والطالبات المتفوقين، وأشارت الوزارة عن إمكانية الطلاب من الحصول على كافة النتائج بشكل إلكتروني بجميع المحافظات عبر المواقع الرسمية المفعلة والمعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم، وعلى أن يتم هذا من خلال الاسم الرباعي والرقم الامتحاني للطالب، وهم بالمنزل، والان نعرض لكم أسماء اوائل الصف السادس بالعراق.
- ندی علاء عمارة حسنين.
- عبد الرحمن حسام الدین محمود.
- على هشام محمد قناوي.
- محمد نزیه احمد شعلان.
- مها شكري عبدالرازق الجميعي.
- نغم أمين عبدالله السالم.
- رنا خالد مصطفى عامر.
- عمر محمد فتحي المنياوي.
- محمد محمود عبدالله عبدالحفیظ.
- إسراء نبيل فاضل کاشف موسی.
- حلا إيهاب محمد ضياء الدين.
- سلمی ایمن عصمت عباس.
بعدة خطوات بسيطة يمكنك الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي في العراق بكل سهوله عن طريق كالتالي:-
- يتم تسجيل الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.
- يتم تحديد نتائج الصف السادس الابتدائي عام 2021.
- عليك بإضافة اسم الطالب رباعي والرقم الامتحاني بشكل صحيح.
- تدوين كافة المعلومات الشخصية للطالب التي يطلبها الموقع.
- بالنهاية يتم الضغط على خانة عرض النتيجة وسوف تظهر لكل النتائج بكل المواد.
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