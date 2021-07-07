نتائج السادس الابتدائي 2021 لطلاب العراق الدور الاول خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

نتائج السادس الابتدائي 2021، أعلنت وزارة التربية العراقية موعد ظهور نتائج السادس الابتدائي 2021 في العراق لامتحانات الدور الأول الذي انتهى الطلاب من تأديتها خلال شهر يونية الماضي، ويترقب الطلاب وأهاليهم موعد ظهور النتيجة بعموم المحافظات العراقية، وقد أوضحت الوزارة العراقية أنه سوف يتم نشر النتائج بالتتابع والتناوب على مستوى المديريات التعليمية في المحافظات العراقية باختلافها،، حيث تقوم كل تربية على حدة بإعلان النتائج الخاصة بالطلاب التابعين لها، ومن ثم تعلن وزارة التربية العراقية عبر صفحتها الرسمية روابط تحميل النتائج، ومن خلال التقرير التالي سوف نرصد لكم أخر التحديثات الخاصة بعمليات خروج نتائج الامتحانات الوزارية المنتهية بالعراق للصف السادس الابتدائي.

نتائج السادس الابتدائي 2021

وفقاً لما أعلنته وزارة التربية الوطنية، فإنه تتوالي نتائج السادس الابتدائي 2021 في ظهورها تباعا في كافة المحافظات العراقية، حيث تتوفر النتائج ويمكن الاستعلام عنها بكل سهولة من خلال موقع نتائجنا، وموقع النجاح، وموقع ناجح، وهي المواقع الرسمية التي أشارت إليهم وزارة التربية الوطنية وأكدت أنهم المعنيين بنشر نتائج السادس الابتدائي فور الافراج عنها، ومن الجدير بالذكر أنه قد انطلقت امتحانات الصفوف المنتهية بالمرحلة الابتدائية في العراق منذ 13/6/2021، وكان ذلك بعد أن وضعت وزارة التربية العراقية كافة اللوائح التي تساعد في ضبط العملية الامتحانية وتؤدي إلى مرورها بسلام دون تعريض حياة أي من الطلاب للخطر، كما حرصت الوزارة على توفير كافة المستلزمات اللوجستية التي يحتاجها الطلاب والمعلمين أثناء تأدية الامتحانات، وذلك مع إلزام كافة الممتحنين بالتقيد بتعليمات الامتحانات التي وضعتها الوزارة، وبالفعل قد اجتازت الوزارة فترة الامتحانات على خير، دون أن ترصد أي شكوى من قبل الطلاب أو أولياء الأمور.

موعد ظهور نتائج السادس الابتدائي2021

أما عن الموعد المحدد لظهور نتائج السادس الابتدائي 2021، فسوف نوافيكم بأهم التفاصيل لحظة بلحظة فور إعلانها من وزارة التربية، ومن المنتظر أنه سيتم رفع نتائج السادس الابتدائي في تربية الكرخ الثانية، وتربية الرصافة الأولي) بعد ساعات قليلة من الآن بشكل الكتروني عبر المواقع التي ذكرناها في السابق.