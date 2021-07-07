رابط التسجيل في برنامج ريف للدعم المادي reef.gov.sa دعم ريف

التسجيل في دعم الريف هو أحد البرامج الخاصة برؤية 2030 م ليعمل على تمكين جميع الأسر الريفية، و استدامة وتحسين القطاع الزراعي الريفي، للارتقاء بالمستوى المعيشي لصغار المزارعين، وزيادة الكفاءة الإنتاجية، وضبط مستوى النمط المعيشي والأمن الغذائي، كما يقوم البرنامج على تنمية الكثير من القطاعات مع الاهتمام بالمناطق الريفية.

خطوات التسجيل في برنامج دعم الريف

يهتم برنامج دعم الريف الكثير من القطاعات الواعدة الجديدة للمنتجين الزراعيين، عن طريق إطلاق ثماني برامج فرعية لكل قطاع، تضمن تصنيع و تطوير وإنتاج، وتسويق ” البن العربي ”

كما يهتم بتطوير عملية تربية النحل وعملية إنتاج العسل، والاهتمام بتنمية قطاع الزراعة وتجارة الورود، كما يهتم بتصنيع وإنتاج والقيام بعمليات تسويق الفاكهة مثل التين والعنب كما تهتم بتعزيز قدرات الصيادين الصغار ومزارعي الأسماك، والاهتمام بزراعة المحاصيل البعلية مثل السمسم والذرة الصفراء هذا بالإضافة إلى تطوير ما يطلق عليه القيمة المضافة من الأنشطة الريفية التقليدية الزراعية.

شروط القبول في برنامج دعم الريف بالسعودية

يجب أن يكون الشخص المتقدم يحمل الجنسية السعودية، سواء كان ذكر أو أنثى، أو أن يكون حامل لبطاقة التنقل يجب أن يكون الشخص المتقدم من الممتهنين لأحد الأعمال الزراعية، التي قام البرنامج بتحديدها وبشكل مباشر لجميع مهامها بنفسه، كما يجب أن يكون الشخص من سكان المنطقة الإدارية التي يقوم الدعم بشمولها.

ألا يشغل الشخص المتقدم أي وظيفة من وظائف القطاعين العام والخاص. يجب أن لا يكون عمر المتقدم أقل من إحدى وعشرين عاماً. ألا يزيد قيمة الدخل الشهري للمواطن المتقدم عن مبلغ ستة آلاف ريال سعودي.

ألا يزيد مجموع أعداد البرامج الخاصة بالدعم المادي المباشر التي يستفاد منها عن ثلاثة برامج، كما يجب ألا يتخطى قيمة إجمالي المبالغ الخاصة بالدعم المباشر عن مبلغ أربعة وخمسون ألف ريال سعودي سنوياً لجميع البرامج.