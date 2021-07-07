اغتيال رئيس هايتي في مقر إقامته

أكد رئيس الوزراء المؤقت في هايتي، هايتي كلود جوزيف، الأربعاء، التقارير الإعلامية التي تحدثت عن اغتيال رئيس البلاد، جوفينيل مويس، في مقر إقامته.

وكانت تقارير إعلامية قالت إن مويس قتل إثر عملية اغتيال تعرض لها في مقر إقامته الخاص. وقال جوزيف في بيان إن مجهولين هاجموا سكن الرئيس مويس، خلال الليل، وقتلوه بالرصاص، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".

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