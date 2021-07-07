نتائج حركة النقل الخارجي 1443 وزارة التعليم عبر موقع نظام نور وكيفية الاستعلام عن النتائج

نتائج حركة النقل الخارجي 1442، من أكثر المواضيع بحثاً على شبكة الإنترنت، حيث ينتظر الكثير من المعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية، موعد الإعلان عن حركة النقل الخارجي 2021، لما يمثل هذا الإجراء بالنسبة لهم من أهمية كبيرة، حيث يترتب عليه أشياء كثيرة تتعلق بمستقبل الأسرة ككل، وتقوم وزارة التربية في السعودية، بعمل حصر شامل لجميع الأماكن التي بها عجز في الكادر التعليمي، وتقوم بعملية إعادة توزيع من جديد وذلك لخدمة العملية التعليمية، ولتوفير وسد العجز من السادة المعلمين، حيث أتاحت الوزارة التسجيل ومعرفة نتائج النقل الخارجي، من خلال نظام نور، بطريقة سهلة ومبسطة ودون الذهاب إلى مقر المؤسسات التعليمية، ويتم ذلك إلكترونياً والمعلم جالس في مكانه، وفيما يلي من المقال سوف نتطرق لمعرفة نتائج حركة النقل الخارجي، ورابط نور الذي يتم الاستعلام عن النتائج من خلاله.

رابط نتائج حركة النقل الخارجي

ازداد البحث بصورة كبيرة عن حركة النقل الخارجي 1442، فمنذ أن تم الإعلان من قبل وزارة التربية في المملكة، عن إتاحة نتائج الحركة النظامية للمعلمين 2021، وعن رفع النتائج على نظام نور، وازداد البحث بصورة كبيرة عن طريقة الاستعلام عن حركة نقل المعلمين 1442، وتتم عملية المفاضلة والاختيار بين المتقدمين وفقاً للشروط والضوابط الموضوعة من قبل وزارة التربية في المملكة، ووفقاً للاحتياجات وللأماكن التي يوجد بها عجز في الكوادر التعليمية، وقام بالتسجيل في هذه الحركة، عدد كبير من السادة المعلمين والمعلمات الراغبين في ذلك.

آلية وخطوات الاستعلام عن نتائج النقل الخارجي

يعد هذا الإجراء غاية في الأهمية بالنسبة للسادة المعلمين، حيث أن هذا الإجراء يترتب عليه العديد من الخطوات اللاحقة، وقد وفرت وزارة التربية طريقة سهلة وبسيطة للاستعلام عن النتائج، وتتم عملية استخراج النتائج بشكل إلكتروني، دون الحاجة إلى الذهاب إلى المؤسسات التعليمية، والتعرض لخطر الإصابة بفيروس كورونا الخطير كوفيد 19، وسوف نستعرض معكم خطوات الاستعلام وهي كالتالي:

يتم الولوج إلى موقع نظام نور الإلكتروني.

تسجيل الدخول بعد كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

إدخال رمز التحقق في الخانة المخصصة لذلك.

النقر على أيقونة “خدمات شئون المعلمين”.

اختيار أيقونة “الاستعلام عن حركة النقل الخارجي.

سوف تنتقل إلى شاشة مكتوب فيها “تم نقلك” وذلك في حالة قبول الطلب.

إجراءات نقل إلحاقية لمن تقدموا في العام الحالي

وتدرس الوزارة حالياً عملية إجراء نقل إلحاقية لمن تقدموا من السادة المعلمين والمعلمات. للنقل في العام الحالي وذلك بعد وضع بعض التعديلات في القطاعات التعليمية المختلفة. وخضوع السادة المعلمين لبعض التدريبات في بعض المجالات المهمة في العملية التعليمية. والارتقاء بالمعلم من ناحية التدريب والتطوير المهني.