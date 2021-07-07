لافروف يحذر من التدهور السريع للوضع فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وقال لافروف فى مؤتمر صحفى عقب مباحثات أجراها مع وزير خارجية لاوس ساليمساى كوماسيت: "سنفعل كل شيء، بما فى ذلك استخدام قدرات القاعدة العسكرية الروسية على حدود طاجيكستان مع أفغانستان، لمنع أى تجاوزات عدوانية ضد حلفائنا".
وأشار رئيس الدبلوماسية الروسية إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين، أجرى محادثات مع نظيريه فى طاجيكستان وأوزبكستان، وهو على اتصال مع زعماء آخرين فى آسيا الوسطى.
وذكر لافروف أن الاتحاد الروسى يراقب الوضع فى أفغانستان عن كثب، موضحا أن "الوضع يميل إلى التدهور السريع، بما فى ذلك فى سياق الانسحاب المتسرع للقوات الأمريكية وقوات الناتو الأخرى، والتى لم تحقق على مدى عقود من وجودها فى هذا البلد نتائج ملموسة من ناحية استقرار الوضع هناك".
يشار إلى أن حركة طالبان، كانت قد شنت اليوم الأربعاء، أول هجوم على عاصمة ولاية فى شمال غرب أفغانستان منذ بدأت هجوما كبيرا على القوات الحكومية.
واندلع قتال عنيف فى منطقة "قلع النوى" عاصمة ولاية بادغيس بعدما هاجم المسلحون كل الأقاليم المحيطة بالولاية.
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