رابط الاستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي عبر نظام نور 1443 Noor Login

الاستعلام عن حركة النقل الخارجي 1443، يبحث المعلمين والمعلمات الراغبين بالنقل عن نتائج حركة النقل الخارجي للعام الدراسي الجديد، وهذا بعدما أعلنت وزارة التعليم السعودية عبر حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر يوم الاربعاء 27 ذو القعدة 1442 عن نتيجة حركة النقل الخارجي، وقد قام المعلمين بإدخال رغباتهم عبر نظام فارس، فتابعوا معنا للتعرفوا على المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.

نتائج حركة النقل الخارجي 1443

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عبر حسابها في منشورها عن إعلان نتائج إجراءات النقل الخارجي لعدد من المعلمين وهذا لسد العجز في بعض المدارس، حيث قالت في منشورها أن الوزارة قد حققت رغبة العديد من المعلمين بالنقل الخارجي، وهذا لسد الاحتياجات التعليمية في مناطق المملكة المختلفة، ويمكن للمعلمين الذي سجلوا في حركة النقل الخارجي الاطلاع على نتائجهم من خلال نظام نور.

كما أردفت الوزارة في بيانها أنها تدرس اجراءات النقل الإلحاقية لمن تقدموا بطلبات النقل هذا العام، وهذا بعد القيام ببعض التعديلات بالقطاع التعليمي، وتقديم دورات تدريبية للمعلمين في المجالات المطلوبة، وهذا لإعطائهم فرصة أكبر في النقل الخارجي.

وكما أعلنت الوزارة عن اعتزازها بدور المعلمين والمعلمات وثقتها الكاملة بهم في إيصال رسالتهم التعليمية السامية إلى الطلاب والطالبات، وهذا لضمان خروج جيل جديد يخدم الوطن ويبني المستقبل.

الاستعلام عن حركة النقل الخارجي

ويمكن للمعلمين الاستعلام عن نتيجة النقل بكل سهولة وهذا عبر نظام نور التعليمي، وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية، فتابعوا معنا:

اذهب إلى نظام نور وهذا عن طريق الرابط noor.moe.gov.sa.

ستنتقل إلى صفحة تسجيل الدخول.

اكتب رقم الهوية الخاص بك في خانة اسم المستخدم.

ادخل كلمة السر الخاصة بك في خانة كلمة السر.

اكتب رمز التحقق الظاهر أمامك في خانة رمز التحقق.

اضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

انقر على أيقومة القوائم.

اختر خدمات شؤون المعلمين.

اضغط على الاستعلام عن نتيجة النقل الخارجي.

ستظهر لك نتيجة الطلب.

نظام نور

ويمكن للمعلمين معرفة نتائج النقل الداخلي والخارجي الخاص بهم من خلال نظام نور، حيث إن نظام نور منصة تقوم بتنظيم أمور المعلمين والمدارس والطلاب، وقد قام الكثيرمن المعلمين داخل المملكة بتقديم طلبات النقل سواء الداخلي أو الخارجي بالفترة الأخيرة، وسعت الوزارة بكل جهودها لإرضاء رغبات الكثير من المعلمين والمعلمات.