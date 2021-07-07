فيديو .. الزوايدة : وزير سحب من موازنة احد المشاريع بالعقبة واعطاها مكافآت لموظفيه " قصص تروى لأول مرة "

الملك هو الوحيد الحريص على اللامركزية والحكومات تعمل لإفشال التجربة

اتصلنا بوزير الادارة المحلية وقلنا له " في ناس منتخبين تعال شوفهم "

بنينا 8 مدارس ووزراء التربية والتعليم لم يفعلو شيئا حيال مشكلة 70 طالبا في الصف الواحد

دوت الخليج :- : قال رئيس مجلس محافظة العقبة السابق محمد الزوايدة إن جلالة الملك هو الوحيد الحريص على إنجاح اللامركزية وفق التجرية التي خضناها ، بينما تقوم الحكومات بعكس ذلك .

أضاف خلال اجتماع مع المشتركة النيابية القانونية والادارية في مجلس النواب خلال استضافة اللجنة لعدد من رؤساء المجالس السابقين للإستماع لآرائهم بشأن مشروع قانون البلديات واللامركزية الجديد ، أضاف بأن السنة الأولى كانت افضل السنوات لان المجالس كانت تتبع الداخلية ، وكان التفاهم عاليا ، لكن بعد السنة الثانية حولت المجالس تحت اشراف وزارة اخرى ، إلى أن تم تحويل المجالس لوصاية وزارة ثالثة ، والوزير أيضا ، لم يزرنا ، ولكننا اتصلنا به وقلنا له " في ناس منتخبين من الشعب يا ريت تشوفهم " وتابع الزوايدة مخاطبا النواب وبقية الحضور : " ما في غير الملك خايف على فشل التجربة أما الحكومة فما بدها مجالس محافظات " .

بنينا 8 مدارس ووزراء التربية والتعليم لم يفعلو شيئا حيال مشكلة 70 طالبا في الصف الواحد

ونترك الزوايدة يتحدث وفق سجيته حيث قال : " مجالس المحافظات عرتهم وكشفتهم وبينت أخطاءهم وكل كوارثهم ، لما يكون عندي محافظة فيها بالصف 70 طالبا وآجي أنا أبني 8 مدارس اذن يجب ان يحاكم كل وزراء التربية والتعليم السابقين " .

وقال : " الآن يجب ان نطلع قانون يعطي المجالس حقوقها وصلاحياتها التي نبحث عنها ، طلبنا مراقبة يراقبوا مشاريعنا ، مثلا لما تعمل مشروع وتباشر فيه ييجي الوزير وهو قاعد في مكتبه بعمان يوقف المشروع في المقابل تلاقي وزير بعطل المشاريع حتى تصرف مبالغها مكافآت مالية وهذا موجود في تقرير ديوان المحاسبة .. نعم احد الوزراء الغى مشاريع وصرف المبلغ مكافآت لموظفيه ، هذا حرام يكون وزير لانه بكرة راح ييجي بلجنة تتشكل في الدولة وراح يرجع كمان نفس الوزير ، وهناك وزير أضاع علينا مليون دينار إنارة شوارع في العقبة ، ضيعهم بجرة قلم " .

اتصلنا بوزير الادارة المحلية وقلنا له " في ناس منتخبين تعال شوفهم "

وبخصوص ما تقول الحكومة عن أن تجربة المجالس المحلية فشلت بسبب تعارض مهامها مع البلديات قال الزوايدة " ليس هناك تعارض بين البلديات والمجالس هذول بحارة وهذول بحارة لكن الحكومة بدها تخلق شيء ، بالعكس أنا اعطيت بلدية العقبة 2 مليون ، التعاون قائم ولا تعارض ، بس الوزير ومن معه بدهم يخلقوا هذي الاختلافات والخلافات بين الناس " .

وكشف الزوايدة أن وزيرا سحب مبلغا من مخصصات الشوارع الزراعية في العقبة وأنشأ جسرا بدل أن ينشئه من موازنة وزارته" وفق ما قال .

شاهد محمد الزوايدة يتحدث عن تجربته في مجلس محافظة العقبة :