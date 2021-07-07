أسرع تمويل نقدي أونلاين بدون تحويل الراتب بأقساط ميسرة بمنصة سلفة

أسرع تمويل نقدي يمكن الحصول عليه من خلال الأونلاين بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري ويمتاز التمويل بأنه تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية كما أنه مصرح من البنك المركزي السعودي الذي يهدف إلى الرؤية المستقبلية في المملكة العربية السعودية في الأعوام القادمة ويمتاز هذا التمويل بالحصول على مبلغ تمويل مناسب يصل إلى خمسة آلاف ريال سعودي بأقساط شهرية ميسرة يعتمد على الراتب الشهري الذي يحصل عليه العميل ويتم تقسيمه على شكل أقساط شهرية مريحة لجميع العملاء السعوديين المتقدمين لطلب قرض منصة سلفة بالمملكة ويمكن الحصول على التمويل بهامش ربح منافس بالتقسيط من خلال منصة سلفة في السعودية الذي يعتبر أفضل وأسرع تمويل شخصي في المملكة العربية السعودية.

الشروط والضوابط المطلوبة للحصول على قرض منصة سلفة الآن

هناك الكثير من الشروط والأحكام التي تطلبها منصة سلفة في السعودية من أجل الحصول على أسرع تمويل نقدي أونلاين بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري أو بدون تعريف الراتب الشهري بمنصة سلفة السعودي بالمملكة العربية السعودية وإليكم كافة الشروط والضوابط المطلوبة للحصول على التمويل المناسب :

تشترط منصة سلفة في السعودية عند طلب التمويل عبر الأونلاين توفير دخل ثابت شهري لا يقل عن أربعة ألف ريال سعودي للحصول على أسرع تمويل شخصي.

للحصول على التمويل المناسب للعملاء السعوديين لدى منصة سلفة السعودي لابد من توفير فترة عمل لا تقل عن ستة أشهر في القطاع الخاص

كذلك مدة عمل في القطاع الحكومي ثلاثة أشهر على الأقل في السعودية.

يجب أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 18 سنة وربما يصل إلى 60 سنة تحت موافقة منصة سلفة في السعودية.

أمتاز التمويل أيضاً عبر موقع منصة سلفة في السعودية بتوفير أسرع تمويل شخصي نقدي يصل إلى خمسة آلاف ريال سعودي.

التمويل أيضاً متاح للجميع السعوديين لمساعدتهم على المعيشة بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري.

منصة سلفة السعودي الآن تمويل بهامش ربح منافس عن الشركات والبنوك السعودية.

تمويل كذلك المنصة بأقساط شهرية ميسرة يتم جدولتها بعد نزول الراتب الشهري للعميل المتقدم.

كافة المميزات التمويلية التي توفرها المنصة داخل أراضي السعودية