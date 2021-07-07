كوريا الجنوبية تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، قررت كوريا الجنوبية قررت تأجيل تخفيف بعض قواعد التباعد الاجتماعى، فى إطار الحد من انتشار الفيروس فى الفترة الأخيرة.

وكان من المفترض أن تسمح السلطات الكورية للمطاعم والمقاهى بتمديد عملها لساعتين حتى منتصف الليل، مع رفع الحد الأقصى للتجمعات الخاصة من 4 إلى 6 أشخاص، فى سول وإقليم كيونج.