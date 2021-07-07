رابط التقديم في وظائف الحرس الملكي 1443 لطلبة الثانوية العامة وما يعادلها على رتبة عريف فني

التقديم في وظائف الحرس الملكي، يتساءل الكثيرون من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن كيفية وشروط التقديم في وظائف وزارة الحرس السعودي؛ لشغل وظيفة عريف فني في الحرس الوطني، حيث تم فتح باب التسجيل والتقديم إلى العديد من الوظائف لدى الحرس الملكي السعودي، ويعتبر الحرس الملكي هو الجهة الرسمية المسؤولة عن تأمين وحراسة الملك وولي العهد السعودي وكبار الشخصيات في المملكة، وسوف نستعرض لكم كل تفاصيل الإعلان عن وظائف الحرس الملكي 1443، الذي تم تدشينه من خلال وزارة الإدارة العامة على رتبة عريف في الحرس الملكي السعودي، وإليكم التفاصيل عبر موقع ثقفني.

التقديم في وظائف الحرس الملكي 1443

تم تدشين إعلان من خلال الإدارة العامة للحرس الملكي السعودي، وذلك بالتعاون مع معهد الإدارة العامة عن فتح أبواب التقديم والتسجيل لطلبة الثانوية العامة وما يعادلها على رتبة عريف فني، ويتثني لجميع الطلبة التقديم والتسجيل عبر البوابة الإلكترونية ” بوابة الإدارة العامة” وذلك خلال الفترة المعلن عنها للتقديم، وذلك ضمن برامج التدريب المنتهية بالتوظيف الخاصة بالرئاسة، وتم الإعلان عن تلك الوظائف وهي كالآتي:

عريف فني في برنامج برمجة الحاسب الآلي

برنامج السكرتير التنفيذي على رتبة عريف فني.

برنامج إدارة سلاسل الإمداد لرتبة عريف فني.

رابط التقديم في وظائف الحرس الملكي 1443

شددت الجهات المختصة للحرس الملكي على جميع الطلاب المستوفين للشروط من سرعة التقدم عبر بوابة الإدارة العامة من خلال اتباع الخطوات التالية :

الولوج مباشرةً إلى الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للحرس الملكي السعودي

ثم التوجه إلى الخدمات الإلكترونية.

قم باختيار القبول والتسجيل.

الضغط على أيقونة تقديم طلب.

ادخل رقم الهوية الوطنية الخاص في المكان المخصص لذلك.

قم بكتابة البيانات الشخصية مثل الاسم.

ثم الكبس على أيقونة تسجيل.

قم بقراءة الشروط والضوابط الخاصة بالتسجيل.

ثم الكبس على أيقونة موافق.

استكمل جميع البيانات الشخصية الخاصة والتي تتمثل في” المؤهل العلمي، وتاريخ الميلاد، وكلمة المرور للدخول” .

ادخل رقم الجوال الذي سوف تصل رسالة التفعيل إليه، ثم قم بالتفعيل.

أخيراً قم بالكبس على تقديم طلب إلحاق.

وبهذه الخطوات السابقة يتم التقديم لطلب الحاق لرتبة عريف فني في الحرس الملكي، ويتوجب عليك انتظار رسالة القبول التي سوف تصلك للمقابلة الشخصية في حالة تم قبولكم من إدارة الحرس.

شروط تقديم عريف فني في الحرس الملكي السعودي

وضعت إدارة الحرس مجموعة من الشروط الواجب توافرها للتقديم في وظائف الحرس الملكي على رتبة عريف فني وهي كالآتي:

أن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية.

الحصول على شهادة الثانوية العامة أو كلية الإدارة في الأقسام المطلوبة ، والعلوم الطبيعية ، والعلوم الشرعي ، والإدارة ، والعلوم الاجتماعية.

يجب إجراء اختبارات القدرة والتحصيلي.

أن يكون ذو سلوك جيد.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 17 عامًا ولا يجب أن يتجاوز عن 30 عامًا.

اجتياز اختبار التأهيل والإنجاز الذي أجراه مركز قياس الوطني.

لا يقل ارتفاع الطالب عن 170 سم ووزنه يتناسب مع الارتفاع.

اجتياز امتحان القبول والمقابلة الشخصية وفق الشروط المقررة.

يجب أن يكون المتقدمون بصحة جيدة، وصالحين للخدمة العسكرية، وأن يكونوا خاليين من المرض.

ألا يكون المتقدم شاغل وظيفة في أي جهة حكومية مدنية أو عسكرية.

يجب أن يلتزم المتقدم بأربع سنوات من الخدمة العسكرية.

تعين المتخرج على رتبة عريف فني.

يتم صرف مكافآت شهرية قدرها 1.000 ريال سعودي.

احتساب فترة التدريب بالمعهد ضمن سنوات الخدمة العسكرية.

الحصول الخدمات الصحية وإمكانية الكشف الطبي في المستشفيات التابعة للقوات المسلحة.

مزايا التقديم في الحرس الملكي 1443