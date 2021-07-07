الهند تسجل 43733 إصابة جديدة بكورونا و930 وفاة

أظهرت بيانات وزارة الصحة بالهند، اليوم الأربعاء، تسجيل 43733 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 30.66 مليون. وأشارت البيانات إلى تسجيل 930 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات جراء الإصابة بكوفيد-19 إلى 404211 منذ بدء الجائحة.

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