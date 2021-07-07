ارتفاع عدد قتلى المبنى المنهار في فلوريدا إلى 36 وهدم قطاع آيل...

ارتفع عدد الضحايا جراء انهيار مبنى في ولاية فلوريدا الأمريكية إلى 36، بعد أن عثرت فرق البحث والإنقاذ على 8 جثث أخرى بين أنقاضه، فيما لا يزال يزال 109 أشخاص في عداد المفقودين.

واستطاع رجال الإنقاذ التوغل أكثر في الموقع بعد هدم قطاع آيل للسقوط من المبنى الذي انهار جزئيا قبل نحو 13 يوما.

ووقعت مأساة انهيار المبنى السكني، الذي تم تشييده قبل 40 عاما في مدينة سيرفسايد قرب ميايامي، صباح الخميس 24 يونيو الماضي، وكان يخضع لإصلاحات بعد مراجعة أجريت عام 2018، ووجدت ضررا إنشائيا كبيرا فيه، فيما تتواصل عمليات البحث عن الضحايا، بالرغم من اقتراب العاصفة "إلسا" التي يتوقع وصولها إلى البر على ساحل الخليج في فلوريدا اليوم الأربعاء.