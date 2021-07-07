ألمانيا تسجل 985 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأربعاء، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و732549 حالة بعد تسجيل 985 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 91110 بعد تسجيل 48 وفاة جديدة.