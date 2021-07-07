صدور نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات بالسعودية عبر نظام نور الإلكتروني 1443ه‍ ، لقد أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية خلال الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء بتاريخ 27 ذو القعدة 1442ه‍ عبر بيان صحفي عن صدور نتائج حركة النقل الخارجي لعدد كبير من المعلمين والمعلمات بالمملكة، وأتاحت الوزارة نتائج حركة النقل الخارجي عبر نظام نور الإلكتروني للتيسير على المعلمين والمعلمات للاستطلاع علي النتائج.

سد احتياج الوزارة من المعلمين والمعلمات في بعض المناطق بالمملكة.

ويهدف تحقيق رغبة الكثير من المعلمين في الانتقال لأماكن أقرب لمنازلهم وفقًا لموارد وإمكانيات الوزارة، خاصة في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا.

جاءت هذه الخطوة ضمن خطة الوزارة لضمان سير العملية التعليمية للعام الدراسي الجديد 1443ه‍.

أهداف حركة النقل الخارجي للمعلمينصدور نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات بالسعودية 1443ه‍ وتقديم التظلمات على النتيجة

وفقًا لما نشرته المتحدثة الرسمية باسم وزارة التربية والتعليم السعودية عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر، أنه يتم تقديم التظلمات على نتائج حركة النقل بداية من تاريخ 28 ذو القعدة وحتى 03 ذو الحجة 1442، و يتم إبلاغ الإدارات بنتيجة النقل الخارجي يوم 03 ذو الحجة 1442 وذلك بعد اعتمادها، وأيضًا يتم ترتيب الشرائح للمعلمين الذين تم نقلهم ضمن حركة النقل الخارجي ويتم الترتيب بداية من 04 ذو الحجة وحتى 08 ذو الحجة 1442 ه‍.

الدخول على الموقع الرسمي لنظام نور الإلكتروني.

الإلكتروني. يقوم المعلم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور وتسجيل الدخول.

بعد تسجيل الدخول يتم الضغط على أيقونة قسم شؤون المعلمين.

الضغط على زر الإستعلام عن نتيجة حركة النقل الخارجي 1443ه‍.

خطوات الإستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات بالسعودية عبر نظام نور الإلكتروني 1443ه‍

وقد توجهت وزارة التربية والتعليم السعودية بدعوة جميع المعلمين والمعلمات بالدخول على نظام نور الإلكتروني والإستعلام عن نتيجة حركة النقل الخارجي لاستكمال خطوات النقل أو تقديم التظلمات، وتدرس الوزارة عمل إجراءات نقل الحاقية للمتقدمين بطلب النقل الخارجي للعام القادم، ويأتي هذا الإجراء بعد قيام الوزارة بإجراء بعض التعديلات في القطاعات التعليمية، والقيام بتدريب وتأهيل المعلمين في مجالات مطلوبة لسد احتياج الوزارة، وتوفير فرص أعلى للمعلمين للقيام بحركة النقل الخارجي.