رابط نتائج النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات 1442 عبر نظام نور

رابط نتائج النقل الخارجي للمعلمين 1442 عبر نظام نور؛ حيث أنه كان من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة حركة النقل الخارجي في نظام نور خلال الأيام الماضية، ولكن أصدرت وزارة التعليم السعودية إعلان رسمي عن تأجيل الإعلان عن النتَائج، وأنه سوف يتم الإعلان عنها في اليوم الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة الجاري من خلال دخول نظام نور، لذلك ينتظر المعلمين والمعلمات الإعلان بشكل رسمي عن نتَائج حركة النقل الخارجي 1442، كما أنه سيتم استقبال التظلمات في نفس التاريخ عبر نظام نور أيضًا.

رابط نتائج النقل الخارجي 1442

أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن موعد الإعلان عن نتائج حركة النقل الخارجي 1442؛ حيث أنه من المقرر أن يتم الإعلان عنها بشكل رسمي في الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة الجاري، وذلك عبر رابط دخول نظام نور noor.moe.gov، كما أن الوزارة ستبدأ في استقبال التظلمات في نفس اليوم وحتى الثالث من شهر ذي الحجة، وبعد ذلك تبدأ الوزارة في ترتيب شرائح المعلمين الذين تمت الموافقة على نقلهم في الرابع من ذي الحجة وحتى الثامن من نفس الشهر.

الاستعلام عن حركة النقل الخارجي في نظام نور

يستطيع المعلمين الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الخارجي فور الإعلان عنها بشكل رسمي في المواعيد المقررة لذلك من خلال دخول نظام نور، واتباع الخطوات التالية:

التسجيل في نظام نور. العمل على تسجيل بيانات الحساب من اسم المستخدم وكلمة السر. القيام بتسجيل رمز التحقق البشري. الانتقال إلى تبويب خدمات شؤون العاملين. القيام باختيار حركة النقل الخارجي للمعلم. النقر على أيقونة استعلام. تسجيل البيانات المطلوبة. الانتظار حتى يتم تحميل النتائج.

حركة النقل الخَارجي 1442 للمعلمين والمعلمات

انطلاقًا من حرص وزارة التعليم على توفير سبل الراحة للمعلمين، لذلك فقد عمدت إلى تنفيذ حركة النقل الخارجي والداخلي للمعلمين والمعلمات 1442 داخل المملكة العربية السعودية؛ والهدف من ذلك هو توفير الوقت والمجهود على المعلمين، والانتقال إلى المدارس الأقرب والأفضل بالنسبة لهم، حيث يقوم المعلم :

دخول نظام نور. تسجيل رغبات النقل الخارجي بحد أقصى 20 رغبة. يتم ترتيبهم وفق أولوياته. تتولى الوزارة مهمة مراجعة الطلبات، وإعلان نتيجة النقل الخارجي وفق الآليات التي تحددها الوزارة.

في النهاية نكون تعرفنا على موعد الإعلان عن نتائج النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات 1442 بالسعودية، وطريقة الاستعلام من خلال دخول نظام نور.