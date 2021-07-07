موعد نتيجة الشهادة البكالوريا بالجزائر2021 عبر موقع الديوان الوطني

نتيجة الشهادة البكالوريا بالجزائر 2021، شهدت الفترة الماضية بالجزائر امتحانات طلاب الثانوية ، حيث ادى الامتحانات الكثير من طلاب ، و كان هناك إجراءات احترازية مكثفة للحفاظ على صحة الطلاب من فيروس كورونا ، و عمل الجميع بالالتزام حيث لا يكون هناك إصابات بين الطلاب ، و ينتظر طلاب شهادة البكالوريا بالجزائر الاعلان عن النتيجة ، و ذلك من خلال موقع ديوان الوطني الجزائري ، لذلك يعمل الجميع على البحث عن ذلك الموقع للحصول على النتيجة بكل سهولة ممكنة ، دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة و تعرضهم للإصابة بالفيروس ،الذي يهدد العديد من دول العالم ، و تشهد هذه الفترة زيادة في عدد الاصابات.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة البكالوريا بالجزائر2021

تعمل وزارة التربية والتعليم بالجزائر التسهيل على الطلاب ، وضع خطة للحصول على النتيجة بكل سهولة ممكنة ، للحفاظ على صحة الطلاب خلال هذه الفترة ، حيث نجد هناك ارتفاع كبير في عدد الاصابات ، لذلك وضعت الوزارة موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ، و يمكن لجميع الطلاب الدخول عليه بسهولة في أي وقت و الحصول على النتيجة في لحظة ظهورها، و ذلك من خلال عدة خطوات و هي:

على الطالب الدخول على موقع الديوان الوطني موقع باك لعام 2021.

عليك ادخال الرقم السري الخاص بكل طالب.

على جميع الطلاب إدخال رقم التسجيل.

و من ثم الضغط على ظهور نتيجة الشهادة البكالوريا ، و سوف تظهر لك في الحال.

موعد اعلان نتائج شهادة البكالوريا 2021

طبقا للتصريحات الوزارية فان موعد صدور نتائج شهادة البكالوريا 2021 سوف يكون يوم الخميس الموافق 24 من شهر يوليو، كما اكدت التصريحات بان نسبة النجاح مرتفعة هذا العام.

موعد الالتحاق بالمدارس الثانوية بالجوائز

عملت المدارس الثانوية على وضع العديد من الاختبارات ، حيث نجد هناك الكثير من الطلاب اجتازوا الامتحانات ، لذلك يبحثوا عن موعد التقديم الذي يبدأ من يوم 6 يوليو و يستمر حتى 4 أغسطس ، حتى يتمكن جميع الطلاب من الالتحاق بالمدرسة ، و ذلك عن طريق ادخال الرقم السري الخاص بكل طالب و رقم التسجيل ، لتصبح الجزائر من أهم الدول و أكثرها اهتماما بعملية التعليمية، و توفر لجميع الطلاب كل احتياجاتهم دون تعرضهم للخطر الذي يهدد صحتهم ، لتجاور هذه المرحلة بسلام.