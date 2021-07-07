رابط نتائج النقل الخارجي والداخلي للمعلمين والمعلمات وتظلمات النتيجة

رابط نتائج النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات وكيفية تقديم التظلمات . تلك التي تخص نتائج حركة النقل الداخلي والخارجي . ذلك يتم من خلال نظام نور النقل الخارجي وأيضاً النقل الداخلي . ذلك من خلال الرابط الرسمي الذي سيتم أرفاقه في المقال . كما يتم من خلال موقع نور التعرف علي آلية حركة النقل الخارجي . كذلك كما هو مقرر أن يتم الإعلان عن النتائج و الاستعلام عن النقل الخارجي والدخلي . كما هو مقرر في يوم 29 / 12 / 1442 . كذلك يتم عرض كافة التفاصيل في حركة النقل الخارجي للمعلمين بالمملكة أيضاً . كما سيتم تلقي التظلمات علي موقع نظام نور في نفس التاريخ وحتي يوم 4 / 1 / 1443 . كذلك كافة التفاصيل الخاصة في نتائج حركة النقل الخارجي والداخلي . تلك يتم اعتمادها في يوم 7 / 1 / 1443 .

رابط نتائج النقل الخارجي من خلال منصة نور الرسمية والاستفسارات الخاصة بذلك

تم التصريح عن حركة التنقلات الخاصة بكافة المعلمين والمعلمات . ذلك من خلال نظام نور النقل الخارجي . كما تم ألقاء بيان من وزارة التربية والتعليم السعودية . بأنه تم أختيار عدد 2806 من كل المعلمين والمعلمات . هؤلاء الراغبين في النقل الخارجي كما تم اختيار هذا العدد . ذلك وفقاً للمعايير التي تم وضعها من قبل الوزارة . كما تم التصريح من الوزارة أنها قد أنهت كافة الإجراءات . تلك الخاصة بذلك الشأن . كذلك تم التصريح من وزارة التربية والتعليم السعودية . بأنه تم إلغاء حركة النقل الخارجي لعدد معين . ذلك يرجع لعدة أسباب تمت إعلانها علي نظام نور نتائج حركة النقل . تلك الأسباب التي تم التصريح عنها كالآتي :-

ذلك بسبب عدم إكمال الطلبات تلك التي تم طلبها من وزارة التربية والتعليم السعودية . كذلك صرحت الوزارة من ضمن الأسباب بأنه ليس هناك برامج توظيفية متوفرة بسبب جائحة كورونا . كما أن السبب الأهم هو حرص الوزارة أن يتم تكملة العام الدراسي القادم 1443 .

كيف يتم الاستعلام عن الأسماء المقبولة للنقل الخارجي من موقع نور

لكي ما يتم الاستعلام عن الأسماء المقبولة في حركة النقل الخارجي . ذلك من خلال موقع نور الرسمي ومنصته الرسمية نظام نور النقل الخارجي . كذلك أيضاً حركة النقل الداخلي لكافة المعلمين والمعلمات في السعودية . ذلك يتم وفقاً لخطوات بسيطة علي موقع نور ويتم تسجيل الدخول . تلك الخطوات يتم تنفيذها من خلال الرابط الرسمي لمنصة نور المرفق في المقال . كذلك بعد تسجيل الدخول يتم تسجيل البيانات الخاصة بالمعلم أو المعلمة . تلك البيانات هي الاسم ورمز المرور ويتم الضغط علي تسجيل الدخول . بعد ذلك يتم اختيار قائمة الخدمات الإلكترونية للمعلم . تلك الخطوات الخاصة في نظام نور نتائج حركة النقل يظهر بعدها تفاصيل النتائج . تلك كانت كافة المعلومات الخاصة بالاستعلام عن الأسماء .

هل هناك إمكانية عن تعديل حركة النقل الخارجي من خلال نظام نور

تم التصريح من وزارة التربية والتعليم السعودية . ذلك من خلال رابط نتائج النقل الخارجي يمكن لكافة المعلمين والمعلمات . بأن يتم العدول فيما يخص حركة النقل الخارجي . ذلك وفقاً لما جاء من تصريحات الوزارة من خلال الصفحة الرسمية لها علي تويتر . تلك التصريحات التي قالت بها أنه من خلال نظام نور النقل الخارجي . يمكن أن يقوم المعلم أو المعلمة أو الإداري بأن يتم العدول عن النقل الخارجي الخاص به . ذلك يتم من خلال الموقع الرسمي الخاص نظام نور التابع للوزارة . كذلك يشمل كافة الخدمات المعروضة علي الموقع غير حركة النقل الخارجي . تلك الخدمات التي تخدم كافة من يعملون في وزارة التربية والتعليم السعودية . كذلك يتم التعرف علي الحركة الجديدة التي تم الموافقة عليها من الوزارة .

رابط نتائج النقل الخارجي من نظام نور وتم التعرف علي كافة التفاصيل . تلك التي تخص تواريخ إعلان نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين بالمملكة . كذلك تم التعرف علي الأعداد التي تم قبولها في نتائج حركة النقل الخارجي . كما تم ذكر إمكانية أن يقوم المعلم أو المعلمة أو الإداري بالعدول عن نتائج حركة النقل الخارجي . ذلك وكافة التفاصيل الأخري من خلال نظام نور .