البنتاجون : عدم سقوط ضحايا جراء الهجوم على مطار أربيل

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، وقالت المتحدثة باسم البنتاجون، جيسيكا ماكنالتى، إن هناك معلومات أولية تفيد عدم وقوع أى أضرار هيكلية أو إصابات أو ضحايا جراء الهجوم، ولم تتطرق لمزيد من التفاصيل فى هذا الصدد.
وكانت قد أفادت وسائل إعلام كردية بتعرض مطار أربيل مساء الثلاثاء، إلى هجوم "غير معروف المصدر"، بطائرة مسيرة.
وذكر موقع "روسيا اليوم" نقلا عن مراسله العراق، بأن حركة الملاحة عادت إلى طبيعتها فى مطار عاصمة إقليم كردستان العراق، بعد الهجوم.
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