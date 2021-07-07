تونس تسجل رقما "غير مسبوق" بإصابات فيروس كورونا

قالت وزارة الصحة التونسية، الثلاثاء، إنها سجلت 7930 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و119 وفاة، وهو رقم قياسي لحالات الإصابة اليومية منذ بدء الجائحة العام الماضي.

وارتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا إلى حوالي 455 ألفا، بينما بلغت الوفيات أكثر من 15 ألف حالة.

وبعد النجاح في احتواء الفيروس في الموجة الأولى العام الماضي، تواجه تونس زيادة في حالات الإصابة الجديدة. وفرضت السلطات حالة العزل العام في بعض المدن منذ الأسبوع الماضي، لكنها رفضت تطبيق العزل العام على مستوى البلاد بسبب الأزمة الاقتصادية.

وتقول السلطات الصحية إن أجنحة العناية المركزة تقترب من طاقتها الاستيعابية القصوى مضيفة أن الوضع يشبه الكارثة.