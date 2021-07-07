موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس| ورابط نتائج دبلوم التجارة والزراعة والصنايع فور اعتمادها

تصدر موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2021 وموعد إعلان نتيجة دبلوم التجارة والسياحة والفنادق والثانوي الصناعي 2021 في مصر، بالتزامن مع إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء تصحيح امتحانات طلاب الصف الثالث الثانوي الفني للمدارس الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية تمهيدًا لاعتمادها رسميا وظهورها رسميا خلال الأيام المقبلة، في ظل حالة من التوتر والقلق بين الطلاب الذين يتطلعون للحصول على النتائج للتأكد من نجاحهم.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2021

في سياق متصل قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، عن أن وزارة التربية والتعليم حدد موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم نهاية الشهر الجاري.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أنه تم تم البدء فى تقدير الدرجات من يوم 26 يونيو الماضى، ومستمر حتى 10/7 على أن تنتهي عمليات التصحيح ورصد الدرجات ومراجعتها ثم اعتمادها رسميا وإعلانها يوم 29 يوليو الجاري، ويعقبها فتح باب التظلمات على نتائج الدبلومات 2021 في اليوم الثاني مع إعلان النتيجة لمدة 15 يومًا.

نتائج الدبلومات الفنية 2021

وأدى طلاب الصف الثالث الثانوي للمدارس الفنية للعام الدراسي 2020-2021 للدور الأول خلال الشهر الماضي، بمشاركة 816948 طالبًا وطالبة، في 1431 مادة دراسية.

وجرت امتحانات الصف الثالث الثانوي الفني في 3111 لجنة موزعين في جميع أنحاء الجمهورية، بمشاركة 212951 مسئول عن الامتحانات ما بين إداريين وملاحظين ومراقبين ورؤساء اللجان.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021

ومن المقرر أن يتم تفعيل رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم للنتائج فور اعتمادها من قبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويتم الاستعلام عن النتيجة عبر الخطوات التالية:-