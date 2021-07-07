موعد الإعلان عن نتائج حركة النقل الداخلي والخارجي للمعلمين والمعلمات

‎الان تفاصيل الإعلان عن نتائج حركة النقل الداخلي والخارجي للمعلمين والمعلمات بالسعودية، حيث سيتم الإعلان عن نتائج حركة النقل الداخلي والخارجي خلال الشهر الجاري، وذلك من قبل المتحدث الرسمي باسم التعليم ابتسام الشهري، وجاري البحث كثيرا عن هذا الموضوع الهام، ويرغب الجميع في معرفة آخر تطورات حركة النقل الداخلي والخارجي الخاصة بالمعلمين والمعلمات. لذلك سوف نقدم لكم اليوم كافة التفاصيل الخاصة بحركة النقل التي تم الإعلان عنها مؤخراً تابعوا معنا.

إجراءات النقل الخارجي والداخلي

أكدت ابتسام الشهري المتحدثة باسم التعليم، من خلال الحساب الخاص بها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه تم تمديد فترة التقديم على الإجراءات الخاصة بالنقل الخارجي والداخلي لمرتين متتابعين، وذلك القرار من أجل تحقيق رغبة المعلمين والمعلمات، وبناءا على ما تم طلبه من وقت استكمال إجراءات التقديم، ومن الجدير بالذكر أنه تم الإعلان عن النتائج الخاصة بإجراءات النقل الخارجي في يوم الخميس الموافق 28 من شهر 11 لعام 1442 هـ، ويتم تلقي التظلمات على نتيجة النقل الخارجي بداية من 28/11/11442 حتى 03/12/1442، وسيتم اعتماد نتيجة النقل الخارجي وإبلاغ الإدارات في 3/12/1442، وبداية من يوم 4/12/1442 حتى 8/12/1442 سيتم ترتيب الشرائح للمنقولين خارجياً من قبل المعلمين.

أما بالنسبة للنقل الداخلي نتائج النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات في الموافق 29/12/1442، وبداية من 29/12/1442 حتى 4/1/1443 سيتم تلقي التظلمات على النقل الداخلي، وتعتمد نتيجة النقل الداخلي يوم 7/1/1443.

إعلان نتائج النقل الخارجي 1442

أتاحت وزارة التعليم الشهر الماضي إمكانية التنقل الخارجي و الداخلي للمعلمين والمعلمات، وذلك من أجل تسديد جميع احتياج الكوادر التعليمية. وهذه الخدمة من أجل تطوير العملية التعليمية، حيث تعود هذه العملية بالنفع على سير التعليم والعاملين أيضا في الكادر التعليمي، حيث يشترط الالتزام بكافة الشروط التي تم وضعها من قبل وزارة التعليم السعودية.

الاستعلام عن إجراءات النقل الخارجي والداخلي

يبحث جميع المعلمين والمعلمات عن طريقة الاستعلام عن إجراءات النقل الخارجي و الداخلي للمعلمين والمعلمات، ونظراً البحث المكثف عن هذا الأمر، سوف نقدم لكم في النقاط التالية تسهيل طريقة للاستعلام عن إجراءات النقل الخارجي. حيث يمكن الاستعلام عن النتائج من خلال موقع نور، عن طريق الخطوات التالية:-