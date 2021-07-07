حسام زكى : الملء الثانى لسد النهضة يزيد الأزمة تعقيدا ولا يؤدى إلى حلول

جدة - نرمين السيد - وقال زكى، فى اتصال هاتفى مع برنامج "على مسؤوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، ويقدمه الإعلامى أحمد موسى، إن الجامعة العربية ستدعم حق أى دولة عربية أخرى تواجه مشكلة مشابهة، قائلا : "نشتم رائحة إسفين تحاول إثيوبيا أن تدقه بين الجامعة العربية والاتحاد الإفريقى".

وأشار إلى أن اختصاص الجامعة هو الموضوعات التى تطلب الدول الأعضاء أن تضعها على جدول أعمال الجامعة، وبالتالى لايوجد هناك طرف آخر خارجى يقول لنا ما هى اختصاصات الجامعة العربية من عدمها، لافتًا إلى أن الجامعة العربية والاتحاد الإفريقى تربطهما علاقات قوية وآليات للتعاون.

وأوضح زكى أن وزير الخارجية سامح شكرى يجرى مجموعة من الاتصالات تصب فى اتجاه إقناع الأطراف بالموقف المصرى والسودانى، موضحا أن مصر، والسودان يجريان جهود دبلوماسية كبيرة من أجل حقوقهما المائية.

وبشأن الملء الثانى للسد الإثيوبى، قال السفير حسام زكى، إن هذا يعد تحديا جديدا من الجانب الإثيوبى لإرادة مصر والسودان، لافتا إلى أن ذلك يعمل على زيادة صعوبة الموقف ولا يؤدى إلى حلول تفاوضية على الإطلاق بل يمكن أن يذهب فى اتجاهات أخرى الدول المعنية هى التى تحددها.